【Google Photos 回憶功能隱藏特定人物】踏入 2021 新年，又是回顧過去、展望將來的時候，Google 為了配合大家的需要，最近就為 Google Photos 相簿新增了一系列的新「回憶 Memories」功能，讓大家可以更快捷地回顧「當年今日」。

Google Photos 新「回憶」功能、人工智能製舊照合集

「回憶」功能在過往版本的 Google Photos 中都已存在，然而只限於時間性上的照片回顧、讓用戶更快地看到 1 年前、2 年前同一日的照片。不過在最新版本的 Google Photos 中，Google 就加入了全新的人工智能編輯功能，除了日期先決的合集，亦有以人物、地點等作特別主題的相片合集會自動生成。

新增的風格當中，有以人物為中心焦點的 Cinematic Photo 動畫相片（圖 Google）

7步設定 Google Photos 回憶隱藏特定人物免尷尬

不想在回憶相集中見到前度／仇人？善用 Google Photos 的設定即可以避免指定人物在回憶中出現。

方便歸方便，但人工智能始終沒有情感，每個用戶都總有些人、有些事不堪回首，如果這些舊人舊物在不適當的時候於手機彈出回顧通知，難免做成尷尬情況；但其實在 Google Photos 中也有著進階設定，讓用戶在回憶合集中隱藏指定人物、甚至一整段日子拍攝的相片。

👇👇👇按圖放大看Google Photos隱藏人物相片設定👇👇👇

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