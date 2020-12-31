豐澤／友和冬日優惠｜雖然天文台一早預告氣溫會急跌，但等寒流「殺到埋身」時，在床上冚多少張被都仍然會「凍到震」。豐澤和友和剛好進行優惠活動，包括冬天必備的電暖氈和暖風機，以及出街都可以用的暖手器，想暖住過冬不妨趁特價入手。

👇👇豐澤/友和冬日優惠 用暖風機﹑電暖氈溫暖過冬👇👇

+ 10 + 10 + 10

相關圖輯：👇👇消委會電暖氈／電熱氈13款評測結果！點圖放大睇電暖氈／電熱氈13款各項評分表現！👇👇

+ 34 + 34 + 34

相關圖輯：👇👇消委會電暖氈／電熱氈安全使用貼士！點圖放大睇電暖氈／電熱氈安全操作12招必識注意點！兩類人士不宜使用！👇👇

+ 7 + 7 + 7

同場加映：WhatsApp一月起停止支援多款手機 百萬人無得用 受影響型號一覽

舊iPhone用家世界末日了！WhatsApp宣布，2021年1月起停止支援過百萬部iPhone及Android手機！換言之，屆時至少有過百萬受影響用家再也不能經WhatsApp收發訊息！部份手機不論採用作業系統版本為何，也會被WhatsApp停止服務；而部份則需更新至最低要求的作業系統，方能繼續使用WhatsApp服務！

👇👇WhatsApp元旦起中止服務大量舊手機！點圖放大睇邊款舊Android手機及iPhone無得留低👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知WhatsApp 2021年元旦需更新OS以維持服務手機清單？即睇：WhatsApp一月起停止支援多款手機 百萬人無得用 受影響型號一覽