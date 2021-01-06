iPhone用家最常用的瀏覽器，應該就是Apple自家應用程式Safari，不過時不時都會聽到iPhone用家抱怨Safari的功能較少，沒比Google Chrome好用。其實Safari在更新iOS 14後已經有相當大的進步，好用程度比得上Chrome，你又懂得用Safari嗎？

常聽人講Chrome比Safari好用，但你知道手機Safari有很多隱藏小技巧，可令它變得更好用嗎？例如Safari可即時翻譯網站，關螢幕播放YouTube等，Safari功能絕對不會輸Chrome！要留意，因為有某些功能是iOS14新推出，因此記得要先將iPhone更新至最新版本。以下10個Safari的隱藏小技巧，iPhone用家一定要知，不要再說Safari不好用了！

👇👇10個iPhone用家必知Safari小技巧👇👇

+ 17 + 17 + 17

同場加映：Apple取消送充電器 電量變細 網民票選2020年最差手機設計Top 6

每年的手機產品都有新突破，像是2020年新出的iPhone 12 Pro Max 夜景模式就有超驚喜效果！不過不是每個技術都會令人驚嘆，外國科技網站GSMArena近日就發起投票，選出2020年最不受歡迎的科技設計，並希望2021年這些糟糕的設計不會再出現！

👇👇網民票選6個2020年最不受歡迎的手機設計👇👇

+ 13 + 13 + 13

想知2020年網民最嫌棄甚麼手機技術/設計？即睇：Apple取消送充電器 電量變細 網民票選2020年最差手機設計Top 6