日前外國媒體GSMArena發起網上投票，列出8項手機硬件的新技術，由網民選出2021年最期待手機技術的Top 8。想不到手機螢幕彎曲、捲軸手機竟然未算是最受歡迎！

去年不少智慧型手機的廠商因為疫情而影響新產品的發佈，踏入2021年，手機發展有望回歸正軌，多個新趨勢備受觸目。因此外媒GSMArena進行網上調查，收集了過4千多名網民投票，得出「2021年網民最期待的手機技術Top 8」！

👇👇2021年網民最期待的手機技術Top 8【點圖放】👇👇

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同場加映：Apple取消送充電器 電量變細 網民票選2020年最差手機設計Top 6

每年的手機產品都有新突破，像是2020年新出的iPhone 12 Pro Max 夜景模式就有超驚喜效果！不過不是每個技術都會令人驚嘆，外國科技網站GSMArena近日就發起投票，選出2020年最不受歡迎的科技設計，並希望2021年這些糟糕的設計不會再出現！

有近2萬位網民投票選出2020年最糟糕的手機技術／設計，當中在年尾一度造成熱話的iPhone取消隨機附送的充電器當然上榜，有超過四分一的網友都投選這個選項，看來網友都非常討厭蘋果這項新的設計。不過第一位竟然是因為這個原因上榜，下面就揭曉結果和大家數數2020年最糟糕的手機設計！

👇👇網民票選6個2020年最不受歡迎的手機設計👇👇

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同場加映：iPhone 12換機轉移資料3大方法 八達通/PayMe/WhatsApp輕鬆過機

iPhone 12／12 Pro換機轉移資料完全教學！iPhone 3大方法過資料方法及WhatsApp、八達通、銀行App等轉移實試！ 不少果迷相信都打算（或已經）換新iPhone 12／12 Pro吧，舊機過資料去新機，以往都只是用iTunes或iCloud，雖然這兩個方法各有優點，記者還是建議另一個近年新加的「機過機資料直接轉移」方法。另外，下文還會實試大部份熱門app的資料轉移，如WhatsApp、PayMe、八達通以及各大銀行app等。

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