眨眼就到2020年最後一日，回望過去一年，發現今年的疫情為人類帶來極大改變。除了帶口罩、Work From Home外，科技為我們在疫情下的生活都帶來不少轉變。今年的你，又有甚麼新轉變呢？

疫情下的2020年，普遍人都會留在家中，因此也改變了不少人原本的生活習慣，亦衍生出各種科技用品應付今天的環境。公司上班變成在家工作、上健身室變成請虛擬教練在家鍛鍊，有些曾經我們認為很難改變的習慣，都在2020年有翻天覆地的變化。下面8個因為科技改變了我們原本的習慣，你認為在2021年會持續嗎？

👇👇8個科技習慣改變2020年的日常生活👇👇

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每年除夕，不少人都會看煙花匯演、上街倒數、或是跨年旅行到其他地方慶祝，不過今年由於新冠肺炎疫情，不只香港煙花匯演改為網上直播，世界各地的的倒數活動也被迫取消或改為網上舉行，本文推介8個網上直播，除名夜陪你迎接2021年元旦。

👇👇8個除夕跨年網上直播倒數節目邊個好睇？一起迎接2021元旦👇👇

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