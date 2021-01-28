撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-01-28 17:31

HomePod／HomePod mini／iOS 14.4更新，iPhone轉移接手聽歌新功能實測！早前iOS 14.4更新推出，當中與HomePod／HomePod mini連動的轉移聽歌（接手）功能正式推出，可以iPhone聽歌時，毋須操作簡單2步就可以即時轉移歌曲至Homepod上繼續聽歌。

HomePod mini去年年尾推出大為熱賣，七百多元的價錢，算是近年Apple最抵玩、最高性價比的產品。近月貨源穩定了不少，要入手並不困難，相信已經不少果迷都已經將它入手。

最近iOS 14.4更新，同時亦更新了HomePod mini／HomePod，加入對應U1晶片（超寬頻技術）的iPhone 11／12空間感應功能。簡單兩步就可以將iPhone聽歌音樂，轉移至HomePod mini／HomePod上「接手」聽歌。

暫時只有iPhone 11或12系列內置U1晶片（林勇攝）

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