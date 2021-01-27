撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-01-27 19:13

iOS 14.4更新9大功能更新整合｜Apple香港時間今日（27日）凌晨2時左右推出iOS 14.4及iPadOS 14.4 正式更新，是去年9月發布iOS 14以來第四次重大更新，以改良和修復錯誤為主。 其中Apple已在iOS 14.4和 iPadOS 14.4 的安全更新頁面承認，影響 iPhone和 iPad的三個安全漏洞或已被有心人士利用，呼籲用家盡快更新，堵塞漏洞。本文會整理9大升級重點，跟各位果迷分享。

Apple罕有地在iOS 14.4和 iPadOS 14.4 的安全更新頁面認承，影響 iPhone和 iPad的三個安全漏洞或已被有心人士利用，呼籲用家盡快更新，堵塞漏洞。目前尚未清楚誰在積極利用這些漏洞，Apple亦未有透露攻擊是針對一小部份用戶，還是更廣泛的攻擊等更多細節。不過安全計，還是盡快升級比較好。

Apple也在iOS 14.4和 iPadOS 14.4 的安全更新頁面表示，影響 iPhone和 iPad的三個安全漏洞或已被有心人士利用，呼籲用家盡快更新，堵塞漏洞。（Apple）

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資料來源：Apple、MacRumors

同場加映👍：iPhone充電提示自訂變天竺鼠車車叫聲教學

日本定格動畫《天竺鼠車車》近期突然爆紅，雖然每集只有短短2分幾鐘，且完全沒有對白，但就俘虜了不少少女心！動畫內天竺鼠車車所發出的聲音「PUI PUI」，是錄製自現實中的天竺鼠叫聲，這麼萌的聲音，真是每天聽也不會厭。下面就教大家如何將iPhone的充電提示音換成天竺鼠車車的叫聲，等你每天為電話充電時也被天竺鼠治癒一下！

iOS 14更新後，連充電時的提示聲都可以隨意自訂！只要準備好你想要聽的天竺鼠車車叫聲，跟著下面的步驟在「捷徑」APP中加入動作指令，3分鐘就可以完成。（香港01美術部製圖）

iOS 14更新後，連充電時的提示聲都可以隨意自訂！只要準備好你想要聽的天竺鼠車車叫聲，跟著下面的步驟在「捷徑」APP中加入動作指令，3分鐘就可以完成。日後每當為電話充電時，就會發出「PUI PUI」的可愛聲音，為電話充電時順便也為自己充電！

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同場再加映👍：iPhone睡覺前定時停播音樂教學

睡前聽歌放鬆心情應該是不少都市人的習慣。不過有時候太累，聽著聽著不小心睡著了，到第二天起床後才發現電話因播了一晚歌而耗盡電力，這種情況相信很多人都試過。如果你是iPhone用家就有幸了，因為iOS內置的時鐘App，有個小功能可以幫你自動停止播放音樂，想知道如何使用就繼續看下去！

想令iPhone聰明地定時定後關閉音樂，不用下載第三方軟件都能做到。只要用手機內建的計時器設置好時間，當倒數計時完畢後就會自動停止音樂。（香港01美術部製圖）

睡覺前、乘長途車、甚至坐飛機時很多人都會聽著歌休息，不過任由電話一直播放著音樂除了會快速令電話耗電，也會影響睡眠質素。想令iPhone聰明地定時定後關閉音樂，不用下載第三方軟件都能做到。只要用手機內建的計時器設置好時間，當倒數計時完畢後就會自動停止音樂，是不是很方便！

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同場再三加映👍：HomePod mini語音操作100式

玩盡HomePod mini，100句超實用「喂 Siri」句子！Apple HomePod mini早前《香港01》科技玩物記者試用一個星期後，覺得這一款HomePod mini可算是近年Apple最值得、最抵買的產品。不過單單只是用來聽歌就非常浪費，大家一定要學識利用Siri語音操作才算玩得盡HomePod。今次記者就列出100個非常實用的Siri操作句子，無論HomePod、iPhone用家都值得慢慢睇。

大家一定要學識利用Siri語音操作才算玩得盡HomePod mini。今次記者就列出100個非常實用的Siri操作句子，無論HomePod、iPhone用家都值得慢慢睇。（香港01美術部製圖）

在設定iPhone或HomePod時，只需要啟動「喂 Siri」功能，便可以利用語音指揮操作，完全不需要走近按鍵、或用iPhone操作等，非常方便。下文就為果迷們示範列出100條超實用「喂 Siri」句子，讓大家參考！

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