玩盡HomePod mini，100句超實用「喂 Siri」句子！Apple HomePod mini早前《香港01》科技玩物記者試用一個星期後，覺得這一款HomePod mini可算是近年Apple最值得、最抵買的產品。不過單單只是用來聽歌就非常浪費，大家一定要學識利用Siri語音操作才算玩得盡HomePod。今次記者就列出100個非常實用的Siri操作句子，無論HomePod、iPhone用家都值得慢慢睇。

在設定iPhone或HomePod時，只需要啟動「喂 Siri」功能，便可以利用語音指揮操作，完全不需要走近按鍵、或用iPhone操作等，非常方便。下文就為果迷們示範列出100條超實用「喂 Siri」句子，讓大家參考！

HomePod mini機身細細，放在家中當作Siri語音操作系統，生活更方便。（林勇攝）

👇👇想玩盡HomePod mini！即睇100條Siri操作指令示範👇👇

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