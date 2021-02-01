撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-01 18:34

BNO VISA／居英權／英國國民（海外）簽證／移民英國｜BNO VISA 終於在 2021 年 1 月 31 日開始，接受 BNO 持有人在網上進行申請，以及預約到北角簽證中心遞交生物特徵。申請過程和辦理 BNO 步驟類似，大多是選擇題和填寫個人資料，不過仍有不少細節位值得留意，如需支付英國移民醫療附加費（IHS）等。以下將逐步教大家進行申請。

👇👇BNO VISA 網上申請教學 約10分鐘完成步驟👇👇

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BNO VISA 申請官網（按此進入）

BNO VISA 現時分有兩個階段，如申請人在 2021 年 1 月31 日在網上申請，就要再到位於北角的簽證中心辦理手續遞交生物特徵；亦可在 2021 年 2 月 23 日後，用持有附生物特徵的護照，如BNO、香港特區護照、或歐洲經濟區(EEA)的生物特徵護照，在指定手機 App中掃描護照，完成整個申請（不用到北角簽證中心辦理手續）。

👇👇BNO VISA﹑英國居留權（ILR）﹑入籍英國（BC）申請所需費用（港元價格只供參考，以當時匯率為準）👇👇

家庭申請 BNO VISA

不少選擇申請 BNO VISA 的申請人，都可能打算與家人或伴侶一同申請居留權和移民，BNO VISA 允許申請人及家庭成員，在不同時間入境英國，以「太空人」的方法移民。不過要留意兩點：（一）申請人及家庭成員（沒有BNO）需同時申請；（二）如以「太空人」方式移民，之後入境英國的申請者，或要親自補回5年的居住期要求，才能再申請英國居留權（ILR）。

持有 BNO 的申請人， 可以帶同以下家屬同時入境英國： 1）配偶 2）未婚伴侶 3）18歲以下子女（首次申請時未滿18歲） 4）BNO 國籍持有人的1997年7月1日或以後出生的成年人子女，以及該成人子女的配偶及18歲以下未成年子女 5）其他家庭成員, 要證明高度依賴 BNO VISA 申請人

👇👇BNO VISA 7大重點👇👇

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👇👇BNO VISA 申請人需要達到的 6 項條件👇👇

👇👇BNO 申請步驟（按圖放大睇）👇👇

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👇👇報失 BNO步驟（按圖放大睇）👇👇

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更詳細了解申請BNO的手續，以及副簽要求？即睇以下文章：

BNO 續領｜BNO移民計劃7大重點更新 附BNO新系統10分鐘申請教學

「LS01」報失表格（按此進入）

BNO 申請網站（按此進入）

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