撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-02-01 17:00

iPhone 13傳聞或加入Touch ID、瀏海消失｜iPhone 13／iPhone 2021又有新情報。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，Apple正為iPhone 13研發屏下指紋技術，跟Face ID並作輔助生物識別。 這對果迷來講是福音，瘟疫期間日日戴着口罩根本無法用Face ID解鎖電話，Touch ID回歸絕對方便。另有爆料者聲稱，自iPhone X以來為人詬病的「M字額」「瀏海」也會在iPhone 13徹底消失。廢話少講，即睇新料整合。

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資料來源：ＭacRumors（1/2）、Twitter@MauriQHD

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同場加映👍：iPhone SE Plus也變全螢幕兼玩Touch ID？

Apple去年（2020）推出的IPhone SE第二代是史上最平價的iPhone，被認為經濟實惠性價比不俗，頗受歡迎，不過4.7吋細螢幕就反應兩極，喜愛小巧機身的細芒擁躉雖然受落，但一般用家就覺得今時今日推出智能手機卻如此袖珍已不合時宜。

期待新一代iPhone SE變大芒的朋友有好消息，iPhone SE Plus，螢幕尺寸或擴大至6.1吋。（香港01美術部製圖）

不過期待新一代iPhone SE變大芒的朋友有好消息，根據Twitter用戶Apple Lab（Twitter@aaple_lab）最新洩密，Apple極有可能於今年下半年發布iPhone SE Plus，螢幕尺寸或擴大至6.1吋，更有可能是像iPhone XR般全螢幕。

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