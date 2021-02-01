HUAWEI Mate X2摺疊螢幕或無摺痕　華為摺Ｍon手機新專利曝光

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

早前已在國內正式入網的華為可摺疊螢幕新作 Mate X2，或有望克服同類產品常見的螢幕摺痕問題。日前華為公開了一項可摺疊螢幕相關專利，能藉改善摺屏鉸位零部件連接方式，有效減低現時摺屏手機在使用一定時間後出現的螢幕摺痕問題。

是次華為公佈的發明專利，為品牌在 2019 年向國家知識產權局所提交的注冊申請。其以「一種可折疊的終端設備」為名，透過兩組可伸縮的構件連接螢幕面板跟裝置本體，在進行摺合過程式，藉兩組構件伸縮動作以調整螢幕摺疊弧度，從而減少螢幕面板在摺合時，因過度拉伸或擠壓而造成螢幕摺痕。

+4
+4
+4

由於相關專利項目申請專利日期為 2019 年 1 月 3 日，兩年多後今日應完成相關設計及有機會推出成品，如猜測屬實在去年末已獲得入網認證的華為摺屏手機新作 Mate X2，頗有機會實裝這個功能，可能是首款告別摺痕的相關產品首作。早前有傳聞指 Mate X2 將配備 8.01 吋 2,480 x 2200 解像度可摺置主屏、配以摺合後機面 6.45 吋 2,700 x 1,600 副螢幕。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇折疊屏手機點解叫好不叫座？▼▼▼

+8
+8
+8

▼▼▼延伸閱讀：華為P50系列規格曝光▼▼▼

👇👇👇 延伸閱讀：華為應對美國終極禁令 6 大發展👇👇👇

+3
+3
+3
華為手機無晶片有望解決？傳高通獲供應許可　下代轉用驍龍處理器
華為將推出真摺機？新手機設計專利曝光或挑戰Galaxy Z Flip
iPhone Fold蘋果摺機傳正研發　展開後6.7吋　下一代非iPhone13？
Motorola Razr 5G摺機評測　外觀及功能可與Samsung對撼？
Samsung Galaxy Z Fold 2評測　真正成熟摺機　充分利用雙屏優勢
Samsung Galaxy Z Flip 5G評測　小升級有進步　目前性能最強摺機
智能手機早已全球稱霸　為何傳統摺機在日本依然屹立不倒？

延伸閱讀：

港版OPPO Reno 5 系列又會否有 S865+ 版本，叫價又貴唔貴？

TCL 10L 限時促銷，驍龍665 手機千二就有交易

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。