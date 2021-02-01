撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-02-01 15:24

早前已在國內正式入網的華為可摺疊螢幕新作 Mate X2，或有望克服同類產品常見的螢幕摺痕問題。日前華為公開了一項可摺疊螢幕相關專利，能藉改善摺屏鉸位零部件連接方式，有效減低現時摺屏手機在使用一定時間後出現的螢幕摺痕問題。

是次華為公佈的發明專利，為品牌在 2019 年向國家知識產權局所提交的注冊申請。其以「一種可折疊的終端設備」為名，透過兩組可伸縮的構件連接螢幕面板跟裝置本體，在進行摺合過程式，藉兩組構件伸縮動作以調整螢幕摺疊弧度，從而減少螢幕面板在摺合時，因過度拉伸或擠壓而造成螢幕摺痕。

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由於相關專利項目申請專利日期為 2019 年 1 月 3 日，兩年多後今日應完成相關設計及有機會推出成品，如猜測屬實在去年末已獲得入網認證的華為摺屏手機新作 Mate X2，頗有機會實裝這個功能，可能是首款告別摺痕的相關產品首作。早前有傳聞指 Mate X2 將配備 8.01 吋 2,480 x 2200 解像度可摺置主屏、配以摺合後機面 6.45 吋 2,700 x 1,600 副螢幕。

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