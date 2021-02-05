撰文：蔡浩騰
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iOS 14.5 Beta／公測版升級教學｜Apple 在日前為 iPhone 等裝置提供了 iOS 14.5 的 Developer Beta 1 開發者試用版，被傳媒挖出不少好用新功能，其中就包括了戴著口罩都能夠解鎖的新版本 FaceID。
而一般用家想要體驗 iOS 14.5 新版？現在就有機會啦，Apple 在不久前就放出了 iOS 14.5 的 Public Beta 公測版本，跟足以下步驟，不足一小時就可以簡易升級！
10 步升級 iOS 14.5 公測版本、測試版系統升級教學
在一般情況下，各位用戶的 iPhone 都只會接收到 iOS 系統的正式版本更新；如果想要「嘗鮮」、為手機裝上測試版本的話，就首先要用以下步驟加入 Apple 的用戶測試計畫👇👇👇
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iOS 14.5 版本設定口罩 FaceID 步驟
iOS 14.5 beta 其中一個非常實用的新功能就是就算戴口罩時都可以為iPhone Face ID解鎖。但想啟用此功能，就必須要配合另一件穿戴式產品，以及幾步設定才可。究竟如何設定？立刻睇下文解說！👇👇👇
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同場加映：iOS14.5十個升級理由！iPhone12系列即升即用5G新功能與口罩解鎖
除了日前備受好評的戴口罩解鎖功能，今次 iOS 14.5 Beta 1 中就揭示了另一 iPhone 12 系列新機用家期待已久的功能，升級之後終於可以「用盡」iPhone 12 的 5G 連線功能了👇👇👇
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