iOS 14.5 Beta／公測版升級教學｜Apple 在日前為 iPhone 等裝置提供了 iOS 14.5 的 Developer Beta 1 開發者試用版，被傳媒挖出不少好用新功能，其中就包括了戴著口罩都能夠解鎖的新版本 FaceID。

而一般用家想要體驗 iOS 14.5 新版？現在就有機會啦，Apple 在不久前就放出了 iOS 14.5 的 Public Beta 公測版本，跟足以下步驟，不足一小時就可以簡易升級！