撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-04 14:14

Nokia1.4 平價登場｜Nokia 雖然曾在手機界叱吒一時，但自在 HMD Global 手上復活之後，近年一直醉心研發中至入門階級的平價機種，就在今日（2月4日）稍早時間，Nokia 就在網上發表了旗下 Android 機中的入門系列新作 Nokia 1.4。

Nokia 1.4 平價登場、主打大芒+大電入門規格

Nokia 1.4 公布的歐洲售價為99歐羅，即折合將港幣＄930，作為一部千元以下機種，Nokia 1.4 的賣點不多，其內置的處理器為 Qualcomm 旗下數一數二入門的 Snapdragon 215 處理器，其餘的功能則與目前市場上絕大多數的平價機一致 －都是大屏幕與大電池。

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平價不一定「Cheap」 香港有售千元機更勝 Nokia 1.4？

2020 年尾登場的 POCO M3 在售價上與Nokia 1.4 看齊，但其他規格卻明顯佔優（圖 小米）

雖然說對於一部千元不到的平價機不應有過份要求，但 Nokia 1.4 除了處理器規格入門，其硬件水平也的確難以稱得上是 2021 年的新作，尤其當全世界主流手機都有著 4GB RAM 的同時，Nokia 1.4 就只擁有 1GB RAM，甚至連充電介面都是有點落伍的 MicroUSB 插槽，實在有點難以接受。

綜觀香港市場，過去一、兩年都有功能、設計皆不俗的平價手機上市，在＄1000 以下的選擇不多，但與 Nokia 1.4 相比似乎更為吸引－最重要是全部已上市，不用等廠商／代理引入香港，以下就為大家推介其中的 5 部👇👇👇

同場加映：7部2021大減價手機 Samsung旗艦低至半價

想找平機，其實不一定要入門機，一些過去一、兩件推出的旗艦機在 2021年頭都紛紛減價清貨，下列就找來7部減價幅度不少的手機型號供大家參考👇👇👇

以往最先減價、減得最多的店鋪，多為坊間小店，但今次編輯搜羅的 7 部減價手機中，有不少在大電器連鎖店都可以找到同一水平、甚至更低的價錢，大家可以在較有信譽的商戶先行格價。

全港第一部上市的 5G 機，目前在豐澤的售價為 4,198，減近四成，已貼近市場底價（蔡浩騰 攝）

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