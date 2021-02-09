撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-09 16:16

iOS 14.5 beta 推出後，因其可以透過 Apple Watch 協助 iPhone，在用家戴口罩的情況下也能完成面部解鎖，成功吸引到很多 iPhone 用家關注。其實 iOS 14.5 還有很多功能，提升用家的使用體驗。 更新 iOS 14.5 後，終於都可以更改預設音樂播放的程式，叫 Siri 播歌時，不會再局限使用 Apple Music。

👇👇iOS 14.5 更改預設音樂播放程式教學 5步設定Siri用Spotify搵歌播歌👇👇

市面上眾多個播歌 App 如 Spotify﹑Apple Music﹑YouTube Music 等，都有各自可取的地方和用戶群，但如果呼叫 Siri 播歌時，原先預設使用 Apple Music 尋找和播放，局限了用家想使用這功能，就要訂閱 Apple Music。特別是正使用 HomePod 和 HomePod mini 的用家，透過 Siri 播歌的機會就更多，iOS 14.5 的新功能就更便利。

相關圖輯：在一般情況下，各位用戶的 iPhone 都只會接收到 iOS 系統的正式版本更新；如果想要「嘗鮮」、為手機裝上測試版本的話，就首先要用以下步驟加入 Apple 的用戶測試計畫👇👇👇

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相關圖輯：除了日前備受好評的戴口罩解鎖功能，今次 iOS 14.5 Beta 1 中就揭示了另一 iPhone 12 系列新機用家期待已久的功能，升級之後終於可以「用盡」iPhone 12 的 5G 連線功能了👇👇👇

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同場加映：iPhone「尋找」App偵測遺失AirPods教學 遙控耳筒播放聲音助定位

iPhone「尋找」App遙控AirPods播聲定位失蹤耳筒教學｜使用AirPods最怕就是跌了一邊耳筒，要是行山時丟失在草叢或石堆中，肉眼難以找出。幸好，iPhone能夠以「尋找」App偵測遺失AirPods耳筒。廢話少講，即睇教學！

👇👇👇iPhone「尋找」App遙控遺失AirPods播放聲音！點圖放大即睇5步偵測失蹤耳筒👇👇👇

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