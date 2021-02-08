撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-08 17:37

年廿八大掃除氣炸鍋清潔教學｜自製清潔劑與網購大熱清潔劑效果有分別嗎？相信不少家庭都擁有近年大熱煮食器材「氣炸鍋」吧，雖然它方便易用，但清潔就相當麻煩。網上有不少「土炮」的清潔方法或專門清潔劑售賣。今次就實測示範氣炸鍋的清潔方法步驟，好讓大家簡單自行清潔。

近年氣炸鍋大熱，差不多每一個家庭都有一隻，雖然易用但清潔就非常麻煩，尤其是機頂的發熱線（俗稱「蚊香」）位置就更加難清潔。記者家中的氣炸鍋同樣用了一整年，每次使用後只是簡單抹一抹就算，發現已有不少「陳年油垢」黏在蚊香位置。今次記者就試用網上大熱的「土炮」清潔方法，以及網上大熱「聲稱」天然的氣炸鍋清潔劑，示範如何深層清潔氣炸鍋，看看哪一款較好。

氣炸鍋的「陳年油跡」不易解決。（林勇攝）

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