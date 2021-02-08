撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-08 17:56

看到蘋果iPhone 12 mini傳出即將停產的消息，便想到了在iPhone 12發佈之前很多網友對mini款報以熱切的期待，言必稱全球最小5G，業界清流，發佈必買。但當一切成真的時候，iPhone 12 mini慘淡的銷量甚至加速將其推向停產的厄運。

據wccftech報道，由於需求疲弱，蘋果的供應鏈將在 2021 年第二季度停止生產 iPhone 12 mini。由於需求疲軟，蘋果將 iPhone 12 mini 的產量削減了 200 萬，由於其增長勢頭，蘋果將重點放在 iPhone 12 Pro 上。先前的數據還顯示，從 10 月到 11 月這段時間，iPhone 12 mini 在美國銷量為四款手機中最差的。

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iPhone 12 mini 可能無法吸引消費者的另一個原因是蘋果的其他低價產品。用戶可以更低的價格買到 iPhone SE 和 iPhone 11，目前這兩款手機在美國非常受歡迎，它們在 2020 年第三季度佔美國 iPhone 總銷量的 50% 以上。

所以可能問題並非出在人們不需要小屏機上，而是問題出在iPhone 12 mini尷尬的定位上。畢竟追求小屏機的用戶感覺大多對性能需求不高，人們對其的心理預期也是更希望便宜一些，所以iPhone 12 mini的定價還是高了，但成本又在那擺着，所以進退兩難。

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