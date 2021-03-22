撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-22 19:03

如果問你最害怕的事，會不會是怕撞鬼？但筆者覺得最怕是在街上發現手機沒電。因此，很多人都會帶隨身行動電源（充電器／尿袋），確保手機至少 24 小時都有足夠電量。日本消委會（ 日本國家消費者事務中心 NCAC）早前指出，手機和行動電源的鋰電池，如使用不當的話，有機會出現 4 個危險狀況，沒想到睡前手機邊充電暗藏危機。

👇👇日本消委會公開手機／「尿袋」充電4大危機 充電頭有導電異物時充電，竟會高溫達250 度?👇👇

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香港也曾多次發生手機或「尿袋」爆炸的問題，如今年一月青衣長安邨發生的「尿袋」爆炸事件。外傭正使用「尿袋」為手機充電時，突然爆炸起火，外傭上衣更被燒着，引起火警。手機和「尿袋」同是日常生活的必須品，更經常會帶在身上，所以用家必須學識以下鋰電池防爆或自保8招，保障安全。

👇👇充電器／手機／「尿袋」鋰電池防爆或自保8招👇👇

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資料來源：NCAC

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Apple早前推出iOS 14.4.1，以修補WebKit漏洞，不知道各位iPhone用家有沒有更新呢？未升級的朋友就要注意了，YouTube 頻道 iAppleBytes用 7 款 iPhone 來運行 iOS 14.4 系統，以測試電池表現。想不到各代iPhone續航均有下跌，而跌幅最大的竟是這款！

👇🏻👇🏻👇🏻iOS 14.4.1電量測試結果，邊部無影響？👇🏻👇🏻👇🏻

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