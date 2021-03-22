撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-22 16:49

Dyson Purifier Cool+Hot Formaldehyde空氣清新機新登場，全天候智能監測甲醛、一機全屋潔淨空氣！不少人近期特別關注家居空氣潔淨問題，而Dyson最近就推出全新Purifier Formaldehyde空氣清新機系列，新機使用全新技術，可準確將甲醛和其他揮發性有機化合物區分，更有效地監測與潔淨。

Dyson今日（22／3）公布推出最新Purifier Formaldehyde空氣清新機系列，利用全新的智能演算技術，可以更準確將甲醛與其他揮發性有機化合物 （VOCs）區分，可更有效地捕捉細菌、病毒及空氣中的污染物，而且能持續偵測及分解對人體有害的甲醛。新機還有什麼賣點？香港售價及何時推出？下文詳盡解說。

新機外表雖然與上代沒有太大分別，但性能上大改進。（Dyson）

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