撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-03-22 16:58

網絡騙案無處不在，即使在網上直播親眼看到的直播主也未必是真！近日內地央視揭發有詐騙集團以美女直播主為名，詐騙粉絲過百萬元，最慘的是，公安揭鏡頭前的所有美女，全部都是假象，背後全為同一人，當網民見到幕後主使的真面目後，大呼「拳頭也硬了」。

內地央視採訪公安揭發最近非常流行的網絡直播騙案，美女直播主利用粉絲對美女直播主的愛慕和忠誠，並且「一個打五十個」，同時和多名粉絲網上聊天，騙走過百萬！然而這些直播主真身揭開後令網民心感崩潰，究竟這些直播主有甚麼問題？

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同場加映：性感YouTuber東雲うみDIY天竺鼠車車 網民投訴：難以專心看車車

【紅渣古天竺鼠車車】寫真偶像東雲うみ在YouTube砌高達Gunpla打響了名堂，性感之餘又有真材實料（指砌高達），該影片已破200萬點擊。她原來亦是羊毛針氈手工藝的愛好者，隨著天竺鼠車車大熱，今次更落手示範針氈一架馬沙專用型天竺鼠車車。

👇東雲うみ 美女YouTuber 羊毛針氈 紅渣古鼠車車👇

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想睇更多東雲うみ美人靚相集？瀏覽全文：性感YouTuber東雲うみDIY天竺鼠車車 網民投訴：難以專心看車車

同場加映：FaceApp令日本大叔變女神 FBI曾警告有保安漏洞 必學3招小心玩

只要識玩FaceApp，大叔都可以變女神？近日日本一位50歲的電單車阿叔竟然用FaceApp變成金髮美女騎士，最後「照騙」傷害無數男網友！其實FaceApp不是新鮮事，不少明星都玩過，不過FaceApp有3大危機，就連FBI都要警告大家，睇你仲敢唔敢玩？

👇👇到底照騙事件是如何揭發？【點圖放大】👇👇👇

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即睇玩FaceApp3大危機及解決方法，瀏覽全文：FaceApp令日本大叔變女神 FBI曾警告有保安漏洞 必學3招小心玩