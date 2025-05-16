日常使用 iPhone 時，大多出現過電池唔夠用的問題。尤其是長時間外出、旅行，或者工作需要頻繁使用手機，用家都希望每次充滿電後，電量能夠撐得越久越好。其實，日復一日的充電習慣，會直接影響電池的健康狀況，從而縮短 iPhone 整體使用年限。而專家近日就指出，延長 iPhone 電池壽命的關鍵之一，是不要每次都充到 100%。



這個建議聽起來可能有點違反直覺。畢竟，多數人會認為既然電量可以充到 100%，自然是越滿越好，用得更久才划算。但實際上，鋰電池本身在電量達到接近滿格時，會產生更高的電壓，這會對電池內部構造造成壓力，長期下來容易加速衰退。也就是說，充到 100% 雖然短期看來很方便，但長期而言，卻可能讓你的電池老化更快，最終導致續航力每況愈下。

Apple 其實早已意識到這個問題，並在 iOS 中加入「最佳化電池充電」（Optimized Battery Charging）的功能。這項設定讓 iPhone 會根據日常作息，自動延後將電量充至 100% 的時間。舉例來說，如果習慣在晚上 11 點前插上電源、早上 7 點起床，那麼手機會在夜間只充到大約 80%，並預估你起床前再補上最後的 20%。這樣就能減少電池在「滿電狀態」下被長時間充電的壓力，從而延長電池壽命。

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不過對於希望進一步掌控充電上限的用家來說，Apple 在 iPhone 15 系列上引入了更進階的「充電限制」（Charge Limit）功能。用家可以進入「設定」>「電池」，選擇將充電上限設定在 80% 至 100% 之間，且以每次 5% 為單位進行調整。這項設定比「最佳化電池充電」更能配合用家需要，也更適合那些長時間插著電源、又希望維持電池健康的重度用家。

最佳化電池充電（Apple）

CNET 編輯 Patrick Holland 亦表示，電池健康會受到多重因素影響，不單單只是「有沒有充滿」。他提醒用家，雖然避免每次都充到滿電的確對電池較好，但偶爾充滿也不需過度擔心，因為 Apple 本身已經在系統層面設計了許多保護機制來平衡這些變數。

可能有用家會質疑最佳化電池的有沒有用，MacRumors 的測試員曾將 iPhone 15 Pro Max 充電上限限制在80%一年時間，從未關閉過這個設定或做任何調整。測試時發現，這部 iPhone 15 Pro Max 電池健康度維持在 94%，而另外兩部機的電池健康度則是90%和87%，明顯有幫助。