Mercari買日本麥記吉依卡娃中伏｜日本麥當勞推出新一批Chiikawa開心樂園餐公仔，撞正日本大型網購市集「Mercari」攻港：中文介面、收香港信用卡仲buyee直送，不少人都嘗試跳過日拍自己買！不過在chiikawa的fb討論區，就有人提醒Mercari超多古惑賣家、甚至有人賣假貨！有人中伏以2199日圓買4隻1套吉依卡娃開心樂園餐公仔、付費後才發現是「吉盒卡娃」4個吉盒。



魔鬼在細節｜2千2日圓賣4個吉盒

賣家只售包裝吉盒當然不犯法，記者上「Mercari」搜尋，不少賣家有在產品名稱上清楚註明是賣吉盒（日文：空箱），定價只售幾百日圓。但下圖這個賣家的產品名稱上隻字不提「吉盒only」，又以市價2199日圓出售，要細心睇商品詳情才發現「魔鬼在細節」，才發現是只售包裝盒；加上他同時有9件未標明是吉盒的出貨，實在難以相信是無心之失。

同時有9件未標明是吉盒的出貨，實在難以相信是無心之失。

魔鬼在細節

Mercari多鬼貨｜日拍代購也提防

「Mercari」跟Yahoo JP最不同的地方，是這平台全部產品是一口價即決（自己DM講價另計），由於它類似旋拍不收上架費／服務費，很多人在清一些多餘的二手小物，記者自己都喜歡在此尋找一些景品夾公仔、偶像明星週邊，雖然有時運費比貨價更貴，但就勝在乜都有得買。

記者自己都喜歡在此尋找一些景品夾公仔、偶像明星週邊

相對地，「Mercari」對上架貨品的監控也比較鬆，除了日常很多貨不對辦、收錢不寄貨、商品說明的狀況，有人曾轉售數十萬日圓的假pokemon卡被警方拘捕，又有不法分子大規模發售以黑市假信用卡購買的Nintendo點卡，引發任天堂向「Mercari」採取法律行動等嚴重案例。假價高峰期間不少日本代拍甚至拒接「Mercari」代購、以免出事。

有人曾轉售數十萬日圓的假pokemon卡被警方拘捕

「Mercari」中文服務有誠意．但要小心使用

不過，「Mercari」也的確用心攻港，記者實際使用過，平台設有繁體中文介面、可自定貨幣付款，後台也提供繁體中文客服，反應也很快。老實講任何平台都有不法分子，購物時小心留意貨品內容詳情（比如買tee變了洋娃娃迷你tee），細心睇運費（可能收取鉅款），同一件貨品多看幾個賣家，就會安心很多。