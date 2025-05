《劍星》PC版6.11上架|Sony、微軟等遊戲主機廠,如今對獨佔的包袱已愈來愈輕,大熱作品經過一段時期後,都會開放至其他平台。PlayStation 5超人氣大作、透過周邊商品與聯乘活動已創造可觀收益的《Stellar Blade 劍星》,將在6月11日推出PC版本!



支援NVIDIA DLSS 4 超強畫質|細緻呈現伊芙髮絲

厭倦了各種DEI風格遊戲的角色設計,所以才選擇《劍星》,欣賞真正的美女及靚畫面。玩PC版的人有福了,因為新版支援NVIDIA DLSS 4解析度縮放與影格生成、NVIDIA DLAA影像美化,以及NVIDIA Reflex低延遲功能,以及AMD FSR 3,連皮膚和髮絲都更加美,總之就勁靚女!

《Stellar Blade 劍星》PC版本

新服飾緋紅之翼|簡中/日文有配音

Shift Up也深明《劍星》玩家最愛就是幫主角換衫衫,當6月11日PC版推出後,將同步更新PC與PlayStation 5平台,追加全新角色服裝與追加內容,簡體中文與日語介面增加相應配音。

《Stellar Blade 劍星》PC版本新服飾緋紅之翼

三芒戰囡囡|32:9極寬解析度睇美女

許多遊戲愛好者都架設了三螢幕連線的豪華配置,使用這類頂級設備遊玩《劍星》PC版將帶來極致體驗。遊戲支援21:9超寬及32:9極寬解析度,想像一下橫跨三螢幕的伊芙壁紙將會多麼震撼!

三芒長度伊芙wallpaper

支援DualSense控制器

《劍星》作為類似無雙式的3D動作遊戲,使用手柄操作能獲得最佳遊戲感受。PC版完全支援PS5 DualSense控制器,各種觸覺回饋及自適應扳機功能與PS5版本無異;玩家還可自由修改控制器按鈕、鍵盤或滑鼠按鍵配置

非官方粉絲自製DIY版《劍星》DualSense控制器

玩MOD先係重點

大家都知《劍星》另一強項是聯乘,比如《尼爾:自動人形》、《勝利女神:妮姬》!PC版推出後,相信一定大把神人搞MOD改衫改角色,到時一定七國咁亂、非常精彩!不過這些都不屬於官方元素,大家明白就好……

《劍星》6.11登陸PC平台,玩MOD先係重點

其他推薦PC版Sony遊戲

而提到在PC玩PS遊戲,以下已推出之作品,都一樣力推薦,超好玩!

《往日不再 Remastered》(Days Gone Remastered)

《往日不再 Remastered》:這款PS4末日喪屍動作冒險遊戲中,主角Deacon St. John為前飛車黨成員,戰鬥過程需靈活運用地形與摩托車特性。PC版畫面全面強化,支援高解析度和增強光影效果,音效也有提升,支援Tempest 3D音效與可變更新率,可以聽到喪屍在你四圍「依娃鬼叫」。

《往日不再 Remastered》(Days Gone Remastered)

《漫威蜘蛛俠 2》(Marvel's Spider Man 2)

化身黑色蜘蛛俠 Miles Morales,以蜘蛛絲飛躍於紐約的摩天大樓間,PC版光影效果出眾,連地面水影都細緻呈現。

《漫威蜘蛛俠 2》(Marvel's Spider Man 2)

《最後生還者2重製版》(The Last Of Us Part II Remastered)

最近上架了真人劇集版的「美國末日2」,PC版與PS5重製版一樣新增多項內容,包括Roguelike生存模式「浴血無歸」和可自由彈奏的吉他模擬器。