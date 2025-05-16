《劍星》PC版6.11上架｜Sony、微軟等遊戲主機廠，如今對獨佔的包袱已愈來愈輕，大熱作品經過一段時期後，都會開放至其他平台。PlayStation 5超人氣大作、透過周邊商品與聯乘活動已創造可觀收益的《Stellar Blade 劍星》，將在6月11日推出PC版本！



支援NVIDIA DLSS 4 超強畫質｜細緻呈現伊芙髮絲

厭倦了各種DEI風格遊戲的角色設計，所以才選擇《劍星》，欣賞真正的美女及靚畫面。玩PC版的人有福了，因為新版支援NVIDIA DLSS 4解析度縮放與影格生成、NVIDIA DLAA影像美化，以及NVIDIA Reflex低延遲功能，以及AMD FSR 3，連皮膚和髮絲都更加美，總之就勁靚女！

《Stellar Blade 劍星》PC版本

新服飾緋紅之翼｜簡中／日文有配音

Shift Up也深明《劍星》玩家最愛就是幫主角換衫衫，當6月11日PC版推出後，將同步更新PC與PlayStation 5平台，追加全新角色服裝與追加內容，簡體中文與日語介面增加相應配音。

《Stellar Blade 劍星》PC版本新服飾緋紅之翼

三芒戰囡囡｜32:9極寬解析度睇美女

許多遊戲愛好者都架設了三螢幕連線的豪華配置，使用這類頂級設備遊玩《劍星》PC版將帶來極致體驗。遊戲支援21:9超寬及32:9極寬解析度，想像一下橫跨三螢幕的伊芙壁紙將會多麼震撼！

三芒長度伊芙wallpaper

支援DualSense控制器

《劍星》作為類似無雙式的3D動作遊戲，使用手柄操作能獲得最佳遊戲感受。PC版完全支援PS5 DualSense控制器，各種觸覺回饋及自適應扳機功能與PS5版本無異；玩家還可自由修改控制器按鈕、鍵盤或滑鼠按鍵配置

非官方粉絲自製DIY版《劍星》DualSense控制器

玩MOD先係重點

大家都知《劍星》另一強項是聯乘，比如《尼爾：自動人形》、《勝利女神：妮姬》！PC版推出後，相信一定大把神人搞MOD改衫改角色，到時一定七國咁亂、非常精彩！不過這些都不屬於官方元素，大家明白就好……

《劍星》6.11登陸PC平台，玩MOD先係重點

其他推薦PC版Sony遊戲

而提到在PC玩PS遊戲，以下已推出之作品，都一樣力推薦，超好玩！

《往日不再 Remastered》（Days Gone Remastered）

《往日不再 Remastered》：這款PS4末日喪屍動作冒險遊戲中，主角Deacon St. John為前飛車黨成員，戰鬥過程需靈活運用地形與摩托車特性。PC版畫面全面強化，支援高解析度和增強光影效果，音效也有提升，支援Tempest 3D音效與可變更新率，可以聽到喪屍在你四圍「依娃鬼叫」。

《往日不再 Remastered》（Days Gone Remastered）

《漫威蜘蛛俠 2》（Marvel's Spider Man 2）

化身黑色蜘蛛俠 Miles Morales，以蜘蛛絲飛躍於紐約的摩天大樓間，PC版光影效果出眾，連地面水影都細緻呈現。

《漫威蜘蛛俠 2》（Marvel's Spider Man 2）

《最後生還者2重製版》（The Last Of Us Part II Remastered）

最近上架了真人劇集版的「美國末日2」，PC版與PS5重製版一樣新增多項內容，包括Roguelike生存模式「浴血無歸」和可自由彈奏的吉他模擬器。