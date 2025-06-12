Chiikawa Park聯乘JR東日本　限定吉伊卡哇Suica卡封面抽籤教學

Chiikawa Park將在 7 月 28 日於池袋Sunshine City開幕，全球的 Chiikawa 粉絲終於有一個朝聖的地方。近日 Chiikawa Park 更與JR東日本合作，宣佈推出 Chiikawa Park 封面的 Suica（西瓜卡）。想用到限定封面，就要用以下方法抽籤獲得。



由即日起至 6 月 22 日，JR東日本與 Chiikawa Park 合作，推出手機版 Suica 卡的限量版封面，一共有三個不同的封面，可以透過 Suica 活動官網抽籤獲得，中獎名額共有 30 萬名。中獎的話將會在7月28～30日，下午透過 Suica App 通知中籤者，App的介面到時也會自動更新。Chiikawa Park 封面可以在2026年7月前一直使用。

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抽籤方法非常簡單，已經有手機版 Suica 卡的用家，可以進入 Suica App，找到自己使用的 Suica 卡卡號。然後進入活動官網進行登記。在登記頁面中，首先要輸入Suica卡號，以及想抽中的 Chiikawa 封面，再填寫簡單問卷後，就完成申請步驟。記得，同一個 Suica 卡號不要重覆申請，否則會被視為無效。

iPhone 加 Suica 卡教學