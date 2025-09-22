打風 / HKO / 移動路徑/ 風球 /天文台/ 塔巴/ 颱風/ 熱帶氣旋｜天文台今日（17日）預測「雙旋襲港」，繼目前位於南海的熱帶低氣壓逐漸逼近本港外，西北太平洋上另一熱帶氣旋已形成，下周中期香港天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮。不少人在網上提及：打風期間可以開冷氣嗎？傳聞打風開冷氣會吹壞機，理論何在？



窗口式冷氣機及分體式冷氣外機一般具備防水能力，理論上打風時可開機，但仍需視乎風球威力及家居的實際情況，特別是安裝於當風位置的冷氣機，使用時務必要小心。

以下打風時開冷氣注意事項僅供參考，請按情況靈活應變，並時刻注意安全：

1：當風位開機，需提防摩打受損

了解當前颱風風向，如冷氣安裝於當風位置，強風可能令冷氣機的散熱扇摩打（廣東話：即馬達）逆向運轉，導致摩打與強風對抗，可能損壞甚至過熱起火。

2：冷氣無法有效散熱

有說法指打風時冷氣排出的熱氣會被強風吹回室內，導致無法有效散熱。這主要發生於舊式公屋或冷氣安裝於騎樓內窗的位置。打風期間需關閉鋁窗或加裝防水板，可能令騎樓變成「桑拿房」一樣的熱空間，長時間會弄壞冷氣。

3：注意冷氣機異常運作

若發現冷氣機運作異常，如吹出熱風或有異味，可能是機件受損或有異物進入，應立即停止使用並關閉電源。

總結：打風可以開冷氣

打風時，其實可以開冷氣，但須特別留意冷氣機是否安裝在當風位置，以及運作時有沒有異常情況。此外，無論是否使用冷氣機，市民在打風期間都應保持高度警覺，定時檢查窗戶有否漏水，或有否被強風吹來的異物撞擊損壞。祝大家平安。



