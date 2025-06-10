昭和有《IQ博士》平成有《銀魂》「週刊少年JUMP」真是專出惡搞抽水 gag漫，最近又重金拍電影想力谷令和「JUMP抽水王」《我與機器子》。宮崎周平的漫畫玩得好盡，：《哆啦A夢》、《我推的孩子》、《One Piece》、《北斗之拳》、《龍珠》、《咒術迴戰》、《幽遊白書》、《我的英雄學院》與《排球少年》，除了惡搞少年JUMP自家作品，連其他出版社的跨時代漫畫名作都一一被抽水！《劇場版 我與機器子》將於6月13日在香港上映，入場笑一餐啦！



大隻女僕遇上小學雞

《我與機器子》故事發生在不久將來，家家戶戶都能擁有一部女僕機器人「客製女僕」（OrderMaid）當家傭。小五生「平凡人」購買的客製女僕「機器子」卻有點不一樣！她身材健碩，是地獄廚神，雙眼可以發射死光，興趣跟阿銀一樣是看《銀魂》，所以時常會玩「JUMP系名作爛GAG」。

「機器子」由搞笑藝人「CHOCOLATE PLANET」成員松尾駿配音、演出生鬼。

小五生「平凡人」只是想要個簡單的客製女僕，雌知卻買了個身材健碩的地獄廚神。

初登大銀幕｜連特典都玩致敬

今次機器子登上大銀幕，比平時更用力，由昭和玩到令和，《幽遊白書》、《名偵探柯南》、《夏日大作戰》、《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》等不同世代的有名作品全部都不放過。電影入場特典「漫畫卷0」都一樣是玩gag，構圖用色均是惡搞《ONE PIECE FILM STRONG WORLD》的特典封面。入面的資料也很爆，包括必須要散場才可以看的電影最終波士設計集！

鑽石級配音陣容｜搞笑事、認真做

這新作片長雖僅1小時30分，卻有鑽石級聲優陣容！除了由搞笑藝人「CHOCOLATE PLANET」松尾駿為「機器子」配男人聲，電影更大玩《不戰無歸》的蜘蛛俠三代同堂，安排一共5個來自不同宇宙的機器子出現在「平凡人」面前！而且聲優粒粒星、大陣仗到連「正宗機器子」松尾駿都表示腳震。

鑽石級配音陣容｜搞笑事、認真做

路飛田中真弓聲演：王道熱血宇宙機器子

首先有位樣子與聲線都跟路飛一模一樣的「王道熱血宇宙機器子」，竟然又真的請到田中真弓來配音😂 看她雙腳八字張開，似乎會開三檔😂

路飛田中真弓聲演｜王道熱血宇宙機器子

悟空野澤雅子聲演：昭和搞笑世界線機器子

「昭和搞笑世界線機器子」一角本身就集合了《少年JUMP》幾本經典搞笑漫畫，她的樣子像《筋肉人》、身高及跑姿像《IQ博士》小雲，更由《龍珠》（本來是搞笑冒險作品）悟空聲優野澤雅子女士負責配音。

悟空野澤雅子聲演｜昭和搞笑世界線機器子

《北斗之拳》旁白聲演：世紀末救世主機器子

至於「世紀末救世主機器子」則擺明練過「北斗之拳」，還會講出經典對白「你已經死了…」，雖然不是由神谷明先生親演，但千葉繁也是知名的《北斗之拳》旁白負責人。

《北斗之拳》旁白聲演｜世紀末救世主機器子

政委上板堇配音｜戀愛喜劇世界線機器子

而負責賣萌，天生戀愛腦的「戀愛喜劇世界線機器子」則由「政委」上板堇配音。

「戀愛喜劇世界線機器子」由「政委」上板堇配音。

劇場版故事講述平凡小學生凡人與女僕機器人「機器子」正過著平靜的生活，突然間來自王道戰鬥、科幻動作、戀愛喜劇與昭和搞笑漫畫等四個世界線的機器子同時現身，將要一起應付一場影響多元宇宙的滅世危機！最後波士本身的身份及配音人選都令人非常震撼，還有JUMP系惡搞和搞笑動作冒險元素，絕對值得漫畫迷買飛入場。

這明顯是在扮草帽小子一伙吧。

5個來自不同宇宙的機器子出現在「平凡人」面前