iPhone必學5大相機隱藏功能　影相直接開第三方App　打電話都得？

iPhone 相機隱藏著許多不為人知、甚至能跨 App 運作的實用技巧。雖然這些功能未必出現在手機宣傳中，但對於追求效率的香港用家來說，絕對值得花時間探索。以下為大家拆解五大相機隱藏功能，從直接開啟第三方社交 App 到一聲指令影相，甚至是對著海報直接撥打電話，都能讓你的 iPhone 變得更強大。



攝影模式直接錄影：靈活切換比例與多工處理

在日常捕捉生活瞬間時，我們常常在拍照後才發現錄影更合適。一般的做法是滑動手指，切換到影片模式再重新錄製。其實，iPhone 內置了一個更直覺的「快錄」功能：在「相片」模式下，只需長按拍攝鍵即可開始錄影，放手即停止 。若需錄製較長的影片，可將按鈕向右滑動鎖定，這樣就能騰出手來，甚至在錄影期間按右下角的小圓圈同步抓拍照片 。

這項技巧還有一個隱藏優點，就是能打破錄影模式固定的 16:9 比例。透過相片模式錄影，你可以事先在選單中將比例設為 4:3 或 1:1，滿足不同社交平台的排版需求 。不過需留意的是，這種方式錄製的影片畫質最高僅支援 1440p（4:3 或 1:1）或 1080p（16:9），對於習慣拍攝 4K 專業畫質的話，這算是一個小小的取捨 。

自訂相機控制鍵：直接開啟 Instagram 或 影相App

自 iPhone 16 系列起加入的「相機控制」按鍵，預設是用來開啟原生相機 App。但對於習慣直接在 Instagram 影 Story 或使用其他相機App濾鏡的用家來說，其實可以將此按鍵改為直接開啟第三方 App 。

用家只需進入「設定」>「相機」>「相機控制」，在啟動選項中選取你喜愛的第三方攝影 App 。設定完成後，一按按鍵即可跳過原生介面，直接進入社交媒體的拍攝模式，大大縮短了「打卡」的反應時間 。即使切換了 App，基本的控制如單按拍照或滑動變焦，在大部分 App 中依然適用 。

聲控影相秘技：一句「Say Cheese」即刻影

雖然最新的 AirPods 4 或 AirPods Pro 2 已支援作為相機遙控器，但並非人人隨身帶著耳機 。其實透過「指令」（Shortcuts）App，你可以設定聲控影相。在「捷徑庫」中搜尋並添加名為「Say Cheese」的預設捷徑，並確保已開啟 Siri 功能 。

日後當你需要遙距拍照（例如大合照）時，只需對著手機說：「Siri, Say Cheese」，手機便會自動按下快門，並將相片存入相簿，過程中甚至不需要預先開啟相機 App 或顯示預覽畫面 。如果你熟悉捷徑操作，甚至可以進一步自訂倒數計時或切換至前置鏡頭 。

相機變身掃描器：直接撥號、發傳訊與瀏覽網站

iPhone 相機現在不只能掃描 QR Code，更能直接識別文字。這項功能在日常生活中極為實用，例如當你在街頭看到心儀的演唱會海報或宣傳單張時，只需將相機對準上面的電話號碼或網址，待畫面出現黃色框格後，點擊右下角的掃描圖示 。

系統會根據掃描內容提供對應選項：若是電話號碼，你可以直接撥號、傳送訊息或儲存到通訊錄；若是網址，則可一鍵開啟瀏覽器 。對於一般的文字，你還能進行翻譯、查詢字典或直接複製到筆記中 。

開放無段變焦

在 iPhone 16 或更新型號上，相機控制按鍵預設是在固定的倍率（如 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x）之間切換 。如果你希望像在螢幕上微調一樣實現「無段式變焦」，可以進入「設定」>「相機」>「相機控制」，開啟「相機調整」並確保選取了「縮放」功能 。

啟用後，在相機介面輕按兩次控制鍵，再滑動手指，就能開啟連續變焦滑桿。這項設定能讓你突破預設倍率的限制，一路滑動至手機支援的最高變焦倍數（例如 iPhone 17 Pro Max 的 40 倍變焦），讓構圖變得更精細準確 。