iPhone 18 Pro放棄屏下Face ID　2納米A20晶片配5000mAh大電池？

據供應鏈消息及數碼領域資深觀察者透露，蘋果公司暫不計劃在iPhone 18 Pro系列中引入屏下Face ID技術，仍將延續當前成熟的設計框架，同時將研發重心聚焦於晶片性能、電池續航與影像系統等關鍵硬件的實質性升級。



iPhone 18 Pro系列整體機身結構預計沿用iPhone 17 Pro的模具方案，正面繼續保留動態島。針對視覺體驗，蘋果將優化開孔區域尺寸，整體寬度有望縮減約35%，收窄至約13.49毫米，從而進一步提升屏幕完整性與觀感協調性。

此前已爆料的iPhone 18 Pro照片：

屏下Face ID的延後落地，主要受限於當前屏幕透光率尚未滿足蘋果設定的約80%技術門檻；現階段行業普遍水平維持在65%至70%區間，在兼顧識別準確率與顯示畫質方面仍存在明顯挑戰。

後置攝像模組的物理排布亦維持現有三攝方案不變，升級方向集中於材質工藝精進與色彩體系拓展，例如新增酒紅、深紫等更具質感的配色選項。

儘管外觀迭代幅度較為溫和，核心性能層面則迎來顯著躍升。全系將搭載基於台積電2納米制程工藝打造的A20 Pro晶片，綜合運算性能提升約15%，能效表現優化約30%，人工智能相關算力亦同步增強。

電池方面，Pro Max型號或將首次採用容量達5000mAh級別的電池單元。影像系統持續進化：主攝鏡頭支持f/1.4至f/2.8智能可變光圈，Pro Max版本更可能獨享4800萬像素、6倍光學變焦能力的潛望式長焦鏡頭。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】