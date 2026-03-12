中國APP用戶數量排行榜公布！抖音衝上第二　第一位月活破11億

QuestMobile日前發布2025年12月中國移動網路APP用戶規模TOP 30榜單。從榜單數據來看，微信（WeChat）以11.25億月活穩居榜首，依舊是國內用戶規模最大的應用。



抖音以9.74億月活躍居第二，超越支付寶的9.69億，短視頻平台的流量滲透力持續凸顯；淘寶以9.62億月活緊隨其後，與支付寶、抖音共同構成用戶規模超9億的第二梯隊。

中國移動網路APP用戶規模TOP 30榜單（QuestMobile）

高德地圖以8.92億月活位列第五，成為出行領域的絕對龍頭；拼多多、百度、搜狗輸入法、QQ、京東依次上榜，用戶規模均突破6億，覆蓋即時通訊、電商、搜索等核心場景。

百度地圖、美團等應用月活突破5億，在本地生活與出行服務領域佔據重要地位。榜單中，短視頻相關應用表現亮眼，抖音極速版、快手、快手極速版均躋身前30，進一步驗證了短視頻賽道的增長潛力。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】