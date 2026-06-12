世界盃網上觀賽安全防騙要點 | 網上看球小心「全副身家被洗劫」

2026世界盃正式揭幕，全港球迷已進入全情投入狀態，準備通宵迎接連場大戰。不過如果各位球迷打算在網上搜尋「免費直播」、「高清串流」或「直播連結」（Live stream link），就必須提高警惕、格外留神。瑞士著名網絡安全公司Acronis旗下的威脅研究單位（TRU）最新發布嚴重警告：網上觀賽小心這4大致命陷阱！4大陷阱是甚麼？又該如何防範？即看以下內容帶各位球迷一起了解。



2026世界盃正式揭幕，在開心觀賽同時亦要小心網路安全問題。（世界盃）

2026世界盃揭幕前，瑞士著名網絡安全公司Acronis旗下的威脅研究單位（TRU）發布嚴重警告：黑客正利用全球球迷的熱情與急切心理，發動大規模的網絡攻擊。球迷稍有不慎，網上銀行密碼及信用卡資料隨時被洗劫一空！

Acronis專家提醒：黑客利用球迷「貪圖方便與免費」心理

Acronis威脅情報研究主管Santiago Pontiroli指出，世界盃這類全球矚目的超級體育盛事，往往會帶來驚人的網絡流量，而犯罪分子最喜歡利用球迷不想錯過精彩入球，而急切尋找免費或低價觀賽途徑的心理，設下層出不窮的陷阱。主管表示：「黑客不會放過任何一個入球的機會，而球迷的防範意識往往在賽事高潮時跌至最低。」

Acronis專家提醒：黑客利用球迷「貪圖方便與免費」心理。（AI生成）

網上尋找直播連結？小心以下4大致命陷阱

【1】假冒高清串流平台

黑客會建立與官方極為相似的虛假網站，宣稱提供「免費、零延遲、超高清」的世界盃直播。當球迷點擊觀看時，網站會彈出視窗要求先登記成為會員，或要求輸入信用卡資料以「驗證所屬地區」，從而直接盜取個人私隱及資產。

【2】惡意直播App與APK下載

不少習慣使用手機的球迷，特別是Android系統的球迷，會嘗試下載第三方直播應用程式。黑客會將銀行木馬（Banking Trojans）或間諜軟件（Spyware）偽裝成「世界盃萬能觀賽神器」的APK檔案，球迷一旦下載並安裝，黑客就能遠端監控手機，甚至暗中轉移網上銀行帳戶內的資金。

【3】社交平台釣魚連結與QR Code

在Facebook、Telegram討論區、WhatsApp群組或X（Twitter）上，近日湧現大量宣稱「點擊即看世界盃」的釣魚連結或QR Code。部分連結甚至會偽裝成幸運抽獎或預測賽事贏獎金的活動，引誘球迷輸入社交平台帳戶的密碼。

【4】廉價IPTV非法訂閱詐騙

市場上出現不少聲稱「一筆過低價觀看全套世界盃賽事」的非法IPTV服務。這類服務隨時會被封鎖、導致無法順利觀賽，其付費渠道更完全沒有安全加密，甚至會被植入勒索軟件（Ransomware），鎖死用家的電腦與流動裝置。

網上尋找直播連結？小心4大致命陷阱。（AI生成）

如何安全享受世界盃賽事？

支持正版授權機構：請認清香港官方授權的轉播平台（如Now TV、ViuTV等），切勿因小失大。

絕不隨意下載未知APK：手機及平板電腦切勿開啟「允許安裝未知來源應用程式」功能，只在Google Play及App Store下載官方應用程式。

防範「免費」誘餌：當網頁需要輸入信用卡資料或個人資料才能觀看時，立即關閉該網頁。

安裝可靠的防毒軟件：確保手機和電腦都安裝最新的網絡安全防護軟件，以有效攔截已知的惡意釣魚網址。