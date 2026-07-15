免費Wi-Fi藏危機！黑客新招連AI都用埋？旅行5大自保心法安全上網

免費Wi-Fi藏危機！近日據網絡安全公司NordVPN旗下eSIM品牌Saily於2026年發佈的最新全球調查報告，高達76％的日本旅客在海外旅遊時會使用免費公眾Wi-Fi。這種現象在全球同樣普遍，英國（77％）、意大利（74％）及澳洲（73％）的旅客利用率亦按年大幅攀升。網絡安全專家直言，公眾Wi-Fi最危險的地方在於「用家根本無法從外觀分辨這個網絡是源自店家的善意，還是黑客設下的陷阱」。



用家根本無法從外觀分辨這個網絡是源自店家的善意，還是黑客設下的陷阱。（AI生成）

港人熱愛出外旅遊，每一次落機首要任務必然是確保手機能正常上網。不論是機場大堂、街頭咖啡店還是酒店大堂，無處不在的免費公眾Wi-Fi往往成為大家的救星，既能節省昂貴的數據漫遊費用，又能隨時查閱地圖、打卡發帖。然而，這份「免費」的便利背後，可能正讓個人私隱與財產暴露於極高風險之中。

免費Wi-Fi可能正讓個人私隱與財產暴露於極高風險之中。（Clubtravel）

黑客偷資料3大新進化手段

隨著科技進步，黑客盜取旅客個人資料的手法越來越巧妙，主要分為以下三種：

1. 黑客會潛伏在用家與Wi-Fi網絡之間，攔截雙方傳送的資訊。當旅客連上不安全的網絡並登入網上銀行或社交媒體時，所有輸入的帳號、密碼及帳戶資料，都可能在黑客面前無所遁形。

2. 黑客會架設一個與官方Wi-Fi名稱極度相似的假熱點。例如在機場官方的「Airport_Free_Wi-Fi」旁邊，設立一個名為「Airport_FreeWiFi」的訊號。不知情的旅客一旦誤連，信用卡號碼、旅行證件等敏感資料就會被全數竊取。

3. 近年黑客更引入AI技術，能夠完美複製出與官方一模一樣的偽造登入介面，甚至彈出精緻的「網絡使用費」支付提示。若旅客不慎輸入信用卡資料或下載官方以外的假App，手機的控制權便會拱手讓人。

隨著科技進步，黑客盜取旅客個人資料的手法越來越巧妙。（AI生成）

「免費」與「安全」的權衡

雖然這份調查來自eSIM供應商，無可避免帶有推廣其服務的商業角度，但科技媒體スマホライフPLUS表示，黑客手法層出不窮是鐵一般的事實。免費Wi-Fi的優勢是「零成本」，但代價是安全性極低；相反，使用流動數據（如購買當地的SIM卡或旅行eSIM）雖然需要付費，但傳輸路徑專屬，更有效杜絕偽冒熱點。近年興起的旅行eSIM由於免去換實體卡的麻煩，且收費日益平民化，正成為兼顧「經濟」與「安全」的第三種選擇。

近年興起的旅行eSIM，正成為兼顧「經濟」與「安全」的第三種選擇。（Clubtravel）

玩得精明！旅人防範Wi-Fi詐騙5大自保心法

【1】凡在餐廳或酒店連線時，若發現有多個相似的Wi-Fi名稱，順口向店員或前台確認哪一個才是官方熱點，往往能避開九成的假網絡。

【2】瀏覽網頁時必須檢查網址旁是否有「鎖頭icon」。不過現時連假網站也會申請加密，因此亦要仔細核對網址拼字是否正確。

【3】凡涉及網上銀行轉帳、登入電子錢包或輸入信用卡網購等操作，切記要切斷公眾Wi-Fi，改用自己的漫遊數據或eSIM進行。

【4】如果連線某些公眾Wi-Fi時，頁面要求填寫過多詳細個人資料（如身份證號碼、詳細地址等），應立刻停止使用。

【5】在連接公眾網絡期間，務必將手機或電腦的檔案共享功能、藍牙及網絡偵測功能暫時關閉，防止黑客隔空入侵裝置。

來源：Prtimes