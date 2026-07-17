iPhone慳電教學｜電量「倒水」？4大護航設定輕鬆告別電量焦慮！

iPhone慳電教學｜出門在外不少人最怕遇到的事情之一，就是「iPhone突然冇電」。眼見電量如「倒水」般直線下降，未返到屋企就已經亮起紅燈。想要延長iPhone電池續航力，並減慢電池老化速度，其實只要動手更改幾個系統設定，再加上日常一些小習慣，就能輕鬆告別電量焦慮。以下為大家整理出實用的iPhone慳電及保護電池必備技巧。



iPhone慳電及保護電池必備技巧。（AI生成）

1. 做好電池健康管理，開啟最佳化充電

要手機長用長有，首先要由充電管理與習慣做起。

【1】顯示電量百分比：在「設定」內開啟電量百分比，能更精準掌握剩餘電量，避免「估估下」。

【2】開啟「最佳化電池充電」：這項功能可以學習用家的日常充電習慣，減慢電池老化速度。

【3】限制充電上限：建議將每日充電上限設定在80%至95%之間，這樣可以避免手機長期處於飽和狀態，從而減輕電池負擔。

開啟「最佳化電池充電」，減慢電池老化速度。（AI生成）

2. 螢幕顯示優化：向耗電元兇開刀

螢幕向來是手機的主要耗電原因，適當調整顯示設定，慳電效果最為明顯。

【1】限制螢幕更新率：若手機支援ProMotion（如Pro系列機型），可在輔助功能中將螢幕更新率限制在60Hz，能有效節省電力。

【2】關閉「永遠顯示」與「待機模式」：iPhone的「永遠顯示」和「待機模式」雖然方便，但會持續消耗電量。在外出時建議將這兩項功能關閉。

關閉「永遠顯示」減少耗電。（AI生成）

3. 網絡與背景App管理：截斷「偷電」源頭

很多App和網絡功能在默默運作，也是手機悄悄冇電的原因。

【1】5G切換至4G：在一些接收訊號較弱或不穩定的地方，iPhone會因不斷搜尋5G訊號而瘋狂耗電，此時建議在網絡設定中，將流動數據固定使用4G。

【2】限制「背景App重新整理」：將此功能改為「僅限Wi-Fi」或直接關閉，防止App在背景不斷自動下載數據。

【3】關閉不必要的通知與定位服務：很多不常用的App經常彈出通知，或在背景獲取GPS位置，關閉這些權限能省下不少電力。

限制「背景App重新整理」。（AI生成）

4. 日常慳電小習慣

除了更改系統設定，日常生活中兩個微小的動作，也能積少成多幫用家慳電。

【1】善用「睡眠模式」：在睡覺或不需要手機的時段開啟睡眠模式，系統會自動將耗電量降到最低。

【2】手機螢幕「朝下放置」：平時放低手機時，嘗試將螢幕轉向朝下擺放。當有新通知或訊息時，iPhone的螢幕就不會亮起，別小看這個小動作，一整天下來能省下不少電量。