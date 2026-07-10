iPhone Air 2規格流出 | 拒絕磚頭機！2nm晶片加持　補齊超廣角

iPhone Air 2規格流出 | 隨着新一代iPhone開發進程推進，預計將於明年亮相的iPhone Air 2正蓄勢待發，更有望成為市場上「唯一的超輕薄旗艦」。究竟這部全面進化的二代輕薄旗艦帶來了甚麼改變？它又值不值得大家再等一年？



iPhone Air 2有望成為市場上「唯一的超輕薄旗艦」。（YouTube）

從現時流出的情報來看，iPhone Air 2的升級重點主要集中在修補上一代用家遇到的痛點，具體體現在以下三點：

1. 改善「尿袋不離身」的續航問題

據指新機約3500mAh的電池容量算不上大，相比第一代iPhone Air的3149mAh升幅其實相當有限。不過，新機預計將搭載採用2nm製程技術的A20晶片。理論上，2nm技術能帶來更優秀的能效表現，續航表現肯定比初代更佳。從過往初代的5小時綜合續航測試來看，剩餘電量往往只剩約55%，與主流旗艦（剩餘約80%）有明顯差距。iPhone Air 2雖難以企及頂級續航，但有望將中度使用下的「一日三充」提升至「一日一至兩充」，這算是一個不小的體驗進步。

有望將中度使用下的「一日三充」提升至「一日一至兩充」。（YouTube）

2. 發熱與流暢度有所改善

2nm A20晶片的功耗控制更佳，能在一定程度上緩解超輕薄機身因散熱空間不足，而導致的發熱與降頻窒機問題。不過用家亦不應對2nm抱有過高期望，受限於物理極限，重度打機等高效能釋放對於這類超輕薄機身而言依然不太現實。

新機預計將搭載採用2nm製程技術的A20晶片。（YouTube）

3. 相機拍攝場景更廣泛

一般情況下，超廣角鏡頭的應用場景確實不及主鏡頭，但當拍攝距離受限時，缺乏超廣角就會顯得捉襟見肘。據悉新機將補回超廣角鏡頭，日後在外出拍攝風景，或是近距離拍片記錄較大尺寸的手持物件時，實用性將會大增。

iPhone Air 2相機拍攝場景將會更廣泛。（YouTube）

極致輕薄的代價：依然極看用家需求的硬件妥協

新機據稱維持了5.64mm的超薄機身及165g的極輕重量，但作為一部定位不低的產品，它依然存在不少教人無奈的過時配置。例如，為了追求機身空間的極致，傳聞它依然只配備「單喇叭（單揚聲器）」及極慢的「USB 2.0」傳輸介面，對於追求影音娛樂及經常傳輸檔案的用家而言，確實不夠「優雅」。

iPhone Air 2重量僅165g。（YouTube）

此外，新機預計繼續採用eSIM方案，雖則能防範手機遺失後被拔除SIM卡的風險，但用家若想更換SIM卡，便需要親身跑一趟電訊商門市處理，無疑犧牲了日常使用的便利性。因此，Air這條產品線，本質上更像是為使用需求不高，但追求極致輕薄的小眾群體度身訂造的產物。

iPhone Air 2更像是追求極致輕薄的小眾群體度身訂造的產物。（YouTube）

總結：iPhone Air 2到底值不值得等？

不建議等待的用家：如果打算將其當作唯一的日常「主力機」，而又對打機體驗、影音喇叭質素有要求，或是需要長期在戶外工作、依賴手機處理公事，那麼這部手機絕不適合你。

值得等待的用家：如果本身擁有其他重度娛樂或工作設備（例如細尺寸平板），那麼配合iPhone Air 2使用將會是個不錯的組合。可以將打機、睇戲等重度任務交給平板，享受持久續航；而將覆訊息、碌社交平台及日常網購等輕度應用留給手機，換取無負擔的超輕薄手感。