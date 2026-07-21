深色模式≠護眼｜拆解黑底白字陷阱　散光過度使用恐致眼乾頭痛

深色模式≠護眼｜為了保護雙眼，不少人都會將手機轉為「深色模式」，認為黑底白字可以減少刺眼感，更覺得可以護眼。但據眼科專家的研究指出，盲目依賴深色模式，不僅無法護眼，在某些特定情況下甚至會加重眼睛負擔，令雙眼更疲勞！



深色模式≠護眼！（YouTube）

深色模式＝護眼？

近年「深色模式」大行其道，很多App甚至網站都預設提供這個選項。不少網號認為，黑色背景能降低螢幕亮度，自然能減少對眼睛的傷害。不過，專家指出這是一個常見的誤解，雖然深色模式的確可以減少螢幕發出的整體光度，對OLED螢幕的手機來說更可以達到極佳的慳電效果，但它並不能直接與「護眼」劃上等號。如果長時間觀看，眼睛依然會承受螢幕帶來的壓力。

黑底白字看得更舒服？散光人士要當心！

人類的眼睛其實是天生為了適應白底黑字而演化的，在明亮的淺色背景下，我們的瞳孔會自然收縮，這種狀態能夠增加視覺的景深，令對焦更準確、字體更清晰，閱讀起來也比較輕鬆。

相反，當螢幕轉為深色模式時，由於整體的進光量大幅減少，為了看清楚，我們的瞳孔會自然放大（就像相機開大光圈一樣）。瞳孔一放大，景深就會變淺，視力會變得相對不敏銳。為了看清螢幕上的文字，眼睛的睫狀肌就需要花費更大的力氣去不斷對焦。

而有散光的人士就更要小心了。散光患者在深色模式下，由於黑底白字反差太大，白色的字體視覺上會向外暈開，導致文字邊緣變得模糊甚至出現疊影。長期處於這種狀態下閱讀，睫狀肌會異常緊繃，容易引發眼乾、眼睛腫脹，甚至連帶引發頭痛及暈眩。

長期處於深色模式下閱讀，睫狀肌會異常緊繃。（AI生成）

甚麼時候才應該用「深色模式」？

權威機構建議，深色模式最適合在低光源環境下使用。例如在臨睡前關了燈的房間（雖然不建議在全黑環境下玩手機），深色模式的確能避免高亮度螢幕帶來的刺眼感，讓眼睛暫時舒服點。但如果在白天、辦公室等光線充足的環境下，仍堅持使用深色模式，螢幕與環境的光暗反差太大，反而會令眼睛適應不良，加速疲勞。

深色模式在臨睡前關了燈的房間的確能避免高亮度螢幕帶來的刺眼感，讓眼睛暫時舒服點，但依然要注意使用時間。（YouTube）

實用建議：善用系統自動切換功能

想保護眼睛，最聰明的做法不是長期鎖定深色模式，而是讓手機「見機行事」：

【1】開啟自動切換：無論是iOS或Android系統，都設有外觀自動切換功能。建議用家設定為「日落到日出」或自訂時間表，讓手機在白天光線充足時維持淺色模式，晚上環境變暗後才自動切換為深色模式。

【2】開啟護眼模式：讓螢幕色溫根據環境光線自動調節，令視覺體驗更自然。

【3】20-20-20法則：每看螢幕20分鐘，就將視線轉移到20呎外的地方，休息最少20秒。

多多使用20-20-20法則護眼。（YouTube）

深色模式的最大功用是「省電」及「在暗處減低刺眼感」，絕非萬能的護眼神器。想對自己雙眼好一點，除了善用手機設定，減少做低頭族，適時讓眼睛休息才是王道。

來源：Total Vision