深色模式≠護眼｜拆解黑底白字陷阱 散光過度使用恐致眼乾頭痛
深色模式≠護眼｜為了保護雙眼，不少人都會將手機轉為「深色模式」，認為黑底白字可以減少刺眼感，更覺得可以護眼。但據眼科專家的研究指出，盲目依賴深色模式，不僅無法護眼，在某些特定情況下甚至會加重眼睛負擔，令雙眼更疲勞！
深色模式＝護眼？
近年「深色模式」大行其道，很多App甚至網站都預設提供這個選項。不少網號認為，黑色背景能降低螢幕亮度，自然能減少對眼睛的傷害。不過，專家指出這是一個常見的誤解，雖然深色模式的確可以減少螢幕發出的整體光度，對OLED螢幕的手機來說更可以達到極佳的慳電效果，但它並不能直接與「護眼」劃上等號。如果長時間觀看，眼睛依然會承受螢幕帶來的壓力。
黑底白字看得更舒服？散光人士要當心！
人類的眼睛其實是天生為了適應白底黑字而演化的，在明亮的淺色背景下，我們的瞳孔會自然收縮，這種狀態能夠增加視覺的景深，令對焦更準確、字體更清晰，閱讀起來也比較輕鬆。
相反，當螢幕轉為深色模式時，由於整體的進光量大幅減少，為了看清楚，我們的瞳孔會自然放大（就像相機開大光圈一樣）。瞳孔一放大，景深就會變淺，視力會變得相對不敏銳。為了看清螢幕上的文字，眼睛的睫狀肌就需要花費更大的力氣去不斷對焦。
而有散光的人士就更要小心了。散光患者在深色模式下，由於黑底白字反差太大，白色的字體視覺上會向外暈開，導致文字邊緣變得模糊甚至出現疊影。長期處於這種狀態下閱讀，睫狀肌會異常緊繃，容易引發眼乾、眼睛腫脹，甚至連帶引發頭痛及暈眩。
甚麼時候才應該用「深色模式」？
權威機構建議，深色模式最適合在低光源環境下使用。例如在臨睡前關了燈的房間（雖然不建議在全黑環境下玩手機），深色模式的確能避免高亮度螢幕帶來的刺眼感，讓眼睛暫時舒服點。但如果在白天、辦公室等光線充足的環境下，仍堅持使用深色模式，螢幕與環境的光暗反差太大，反而會令眼睛適應不良，加速疲勞。
實用建議：善用系統自動切換功能
想保護眼睛，最聰明的做法不是長期鎖定深色模式，而是讓手機「見機行事」：
【1】開啟自動切換：無論是iOS或Android系統，都設有外觀自動切換功能。建議用家設定為「日落到日出」或自訂時間表，讓手機在白天光線充足時維持淺色模式，晚上環境變暗後才自動切換為深色模式。
【2】開啟護眼模式：讓螢幕色溫根據環境光線自動調節，令視覺體驗更自然。
【3】20-20-20法則：每看螢幕20分鐘，就將視線轉移到20呎外的地方，休息最少20秒。
深色模式的最大功用是「省電」及「在暗處減低刺眼感」，絕非萬能的護眼神器。想對自己雙眼好一點，除了善用手機設定，減少做低頭族，適時讓眼睛休息才是王道。
來源：Total Vision