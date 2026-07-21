iPhone音效優化 | 通話太小聲、聽歌無層次？教4招極速提升音質！

iPhone音效優化｜不少iPhone用家都曾遇到過這類煩惱：在街邊或嘈雜環境傾電話時，就算將音量推到最盡，對方聲音依然聽不清，又或者用iPhone聽歌時，總覺得音質平平無奇，欠缺層次感。其實蘋果（Apple）在iOS系統內隱藏不少鮮為人知的音效設定。只要花一分鐘時間，跟著以下4個步驟調整，輕鬆將iPhone通話及音樂音質提升至最佳狀態。



是否遇到過通話太小聲的情況？（AI生成）

１. 一鍵啟動「助聽器相容性」拯救通話聲量

想大幅提升通話音量，第一步我們要在iOS「輔助使用」中尋寶。在這個平時極少用家會留意的選單裏，隱藏著一個專為聽障人士輔助而設的強大功能，能有效解決通話聲量過細的痛點。

設定步驟：

【1】打開iPhone「設定」應用程式。

【2】往下滑動，找到並點按「輔助使用」。

【3】在列表中，選擇「助聽器」。

【4】將「助聽器相容性」選項開啟。

一鍵啟動「助聽器相容性」拯救通話聲量。（AI生成）

開啟這項功能後，系統會自動優化音訊輸出，強制放大通話時的聲量。以後就算在人多車多的旺角街頭，都確保通話聲音清晰響亮。

２. 微調「音訊與視覺」提升整體清晰度

除了通話音量，想進一步改善日常觀看影片或語音訊息的聽覺體驗，「輔助使用」中的「音訊/視覺」設定同樣不容忽視。

設定步驟：

【1】返回「輔助使用」主頁。

【2】選擇「音訊與視覺」。

【3】確保將「單聲道音訊」關閉。單聲道會將左右聲道合併，令聲音失去立體感。

【4】點按進入上方的「耳機調節」，將其開啟，並在下方調整音訊為「中度」。

微調「音訊與視覺」提升整體清晰度。（AI生成）

這個簡單的微調，能顯著提升音質的清晰度和立體感，讓聲音細節更加分明。

３. 開啟「音量平衡」告別忽大忽小聽歌體驗

如果對音樂有要求，iPhone的內置「音樂」設定絕對能帶來驚喜。平時聽歌最怕遇到不同專輯或歌曲的預設音量落差太大，一時太大聲刺耳，一時太細聲聽不到。

設定步驟：

【1】返回「設定」主頁，往下滑動找到「App」並進入「音樂」。

【2】開啟「音量平衡」功能。

開啟「音量平衡」告別忽大忽小聽歌體驗。（AI生成）

啟動後，iPhone會自動偵測並平衡所有歌曲的播放音量，保持在一個穩定的水平，大大提升連續聆聽的舒適度。

平時在嘈雜環境聽歌無層次？（AI生成）

４. 善用「等化器」 零成本提升音樂層次

最後一招，同樣在「音樂」設定內。透過調整等化器，能針對不同頻率進行強化，讓流行曲或人聲變得更加動聽。

設定步驟：

在「音樂」設定頁面中，點按進入「等化器」，在眾多預設模式中，可根據個人喜好選擇。