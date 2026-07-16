藍牙耳機輻射傷腦？揭日常一壞習慣極傷耳　降噪功能反而更護耳？

藍牙耳機輻射傷腦？走在香港街頭，不論是搭港鐵、巴士通勤，還是做Gym跑步，幾乎每一個人耳邊都戴着一對AirPods或各款真無線藍牙耳機。然而，網絡上長期流傳着一個「都市傳說」：藍牙耳機會釋放輻射，貼着耳朵長期佩戴會致癌甚至「傷腦」。到底這說法是否有科學根據？其實，比起無形的輻射，大家日常使用耳機的一個壞習慣，才是真正導致聽力不可逆轉受損的元兇！



合理使用耳機時間，保護雙耳。（AI生成）

輻射致癌？醫學界破解藍牙迷思

關於「藍牙耳機輻射傷腦」的說法，一直令不少用家感到擔憂。事實上，藍牙耳機在運作時確實會發出電磁波，但這屬於「非游離輻射」（Non-ionizing radiation），這類輻射的能量極低，完全無法與X光等會破壞人體細胞或DNA的高能輻射相提並論。綜合目前國際醫學界及公共衛生機構的研究結論，並無任何確切證據顯示正常使用藍牙設備會對人體造成直接傷害，更別說致癌。因此，用家們大可放下焦慮。

不論是搭港鐵、巴士通勤，還是做Gym跑步，幾乎每一個人耳邊都戴着一對藍牙耳機。（AI生成）

世衛警告：全球11億人正面臨聽力危機

既然輻射不是問題，那代表我們可以肆無忌憚地全天候戴着耳機嗎？絕對不是。世界衛生組織（WHO）曾發表報告警告，全球約有11億名12至35歲的用家，正因為長時間使用耳機或暴露於高音量環境，而面臨聽力永久受損的風險。

醫學研究指出，人體內耳的毛細胞極其脆弱，一旦受損便幾乎無法再生。當我們長期處於超過85分貝的聲音環境，又或者短時間內承受高達100分貝以上的聲浪，聽力就會開始受損。真正的危險從來不是「戴藍牙耳機這個動作」，而是「音量過大」及「佩戴時間過長」。

人體內耳的毛細胞極其脆弱，一旦受損便幾乎無法再生。（AI生成）

搭港鐵貪大聲最傷耳！降噪耳機反而更護聰？

在香港這個繁華喧鬧的城市，不少人為了蓋過港鐵的行車聲、巴士引擎或街上的噪音，會下意識地將手機音量調到最大。另外，亦有人習慣連續佩戴耳機2至3小時以上來煲劇或打機。這些日常習慣，正不知不覺將雙耳推向險境。

有趣的是，不少人誤認為長期塞着耳朵不好，但其實像AirPods Pro這類具備主動降噪（ANC）功能的耳機，在保護聽力方面反而更有優勢。原因很簡單：開啟降噪模式後，耳機能有效阻隔外界的環境噪音，用家無需將音量推高，就能清晰聽到音樂或影片的內容。專家指出，能在低音量下聆聽，正是大幅度降低聽力損傷風險的關鍵。換言之，善用科技功能反而能保護自己。

搭港鐵貪大聲最傷耳！降噪耳機反而更護聰？（AI生成）

專家教路：謹記「60/60法則」護耳

要享受音樂同時保護聽力，我們無需放棄使用藍牙耳機，只需改變日常的使用習慣。綜合世衛及耳鼻喉專科醫生的建議，得出簡單易記的「60/60法則」：

【1】音量不超過60%：無論是聽歌還是睇片，將設備音量控制在最高音量的60%或以下。

【2】時間不超過60分鐘：每次連續戴耳機的時間不應超過60分鐘，時間一到就應該摘下耳機，讓耳朵有充分休息時間。