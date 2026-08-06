AI記憶管理技巧｜日常無論是處理工作還是寫作搜尋，不少人都習慣使用Gemini或ChatGPT作為助手。不過，有時明明在問全新問題，AI卻會回答其他內容。這種答非所問的現象其實是AI的「記憶功能」在背後影響。AI雖然能透過記住用家習慣來提供個人化回覆，但一旦累積錯誤或過時的資訊，反而會誤導後續的解答質素。今次就為大家整理出3招管理AI記憶的實用技巧，Gemini與ChatGPT都適用！



ChatGPT與Gemini答非所問？（AI生成）

第一招：檢查AI暗中記下了甚麼？「即時糾正」與「手動查看」

AI在與用家聊天的過程中，會自動抽取它認為重要的個人資訊，例如用家的職業、常用的程式語言、甚至是偏好的文章風格。但AI的理解未必每次都精準。如果用家發現AI開始出現偏差，最直接的方法就是在對話框直接對它下達指令：

「請忘記我剛才提到的項目背景」或「修正你的記憶：我現在使用的程式語言是Python而非JavaScript」。



檢查AI暗中記下了甚麼？「即時糾正」與「手動查看」。（AI生成）

如果想徹底查清AI到底背著用家記下了甚麼：

Gemini用家：用家可在「個人智慧服務」設定中管理記憶。如果想確認Gemini有沒有偷用過往資料，直接在對話中問它：「你剛剛的回覆有使用過往對話的資訊嗎？」它就會誠實交代。

ChatGPT用家：點擊個人頭像進入「設定」→「個人化」→「管理記憶」。在這裡能看到條列化的記憶清單，直接點擊垃圾桶圖示就能刪除特定的錯誤記錄。

點開個人頭像3步清理錯誤記錄。（ChatGPT）

第二招：刪除聊天對話不等於刪除記憶，清理記憶庫要分清

很多用家以為只要將左側欄中的聊天視窗記錄刪除，AI就會把事情忘得一乾二淨。這其實是一個誤區，在目前的系統架構下，「對話紀錄」與「摘要記憶」是分開存放的，刪除聊天視窗只是清除了對話過程，AI已經提取並存入記憶庫的背景資訊依然存在。

網頁版可以點擊左下角的個人頭像旁的「設定」，打開第一項「活動記錄」。（Gemini）

若要完全抹除某個過期專案的影響，必須打開設定選單中的「記憶管理」徹底移除，或者前往「應用程式活動記錄」中刪除對應的動態。

可以選擇刪除任何時間的記錄，或者下拉尋找想獨立刪除的對話刪除即可。（Gemini）

第三招：不想被記錄？善用「臨時對話」與自訂指令

臨時對話：Gemini與ChatGPT均提供臨時對話功能。點擊畫面角落的模式切換即可開啟。在臨時對話模式下，AI不會讀取用家過去的記憶，也不會將本次對話納入未來的記憶庫中。據OpenAI發佈的日誌，ChatGPT的臨時對話記錄僅會保留30日以進行安全審查，而Gemini則僅保留72小時。

自訂指令：如果希望AI永遠保持某種特定格式（例如：永遠使用繁體中文回答、條列式說明），可以將這些規則寫進「自訂指令」或Gemini個人指令設定中。