Gemini Spark登陸香港｜全天候AI代理24小時自動代辦生活與工作

Gemini Spark登陸香港｜Google正式在香港推出自家個人AI代理「小龍蝦」Gemini Spark，新功能打破了過往人工智能只能被動回應指令的限制，能夠在背景24小時全天候運作，主動為用家處理各項文書與生活事。無論是繁忙的上班族還是需要兼顧家庭的家長，現在都能夠把整理學校通告或跟進截止日期等枯燥工作交託給這個AI助理。



AI助理如何連動日常文書工具

新推出Gemini Spark功能建基於Google安全的雲端基礎架構上，用家完全不需要進行任何繁複的初期設定，就能夠連結自家Google賬戶內的Gmail、Google文件以及Google簡報等常用的Google Workspace工具。背後驅動這一切的是最新 Gemini 3.6 Flash模型，利用它的運算能力讓這個助理具備極高的主動性與理解能力。即使用家在下班後關上手提電腦，或者鎖上智能手機螢幕，它依然會繼續在系統背景默默運作。就算大家休息睡眠的時間，這個代理程式已經自動把散落在郵箱各處的碎片化資訊整理妥當，大幅減省手動翻查資料的時間。

（Google）

新AI助理能夠處理哪些工作瑣事

用家只需要Gemini Spark內輸入簡單清晰的指示，用家可以將各種繁瑣任務交託給這個系統代勞。

（Google）

實例1：對於經常周遊列國的旅人，只需預先下達相關指令，系統便會每次自動從電郵中讀取機票與酒店預訂確認信，並將所有航班時間與住宿細節準確無誤地填寫到指定的Google試算表中。同時它甚至能自動搜尋旅遊目的地的當地特色活動，填補行程表上的空白日子，並將之加入Google日曆。

實例2：懂得享受生活的用家亦可以設定系統逢星期五早上定期搜尋本地有趣活動，並將重點資訊與相關連結加入持續更新的週末計劃文件中，遇上特別推薦的節目更能直接新增至日曆，方便隨時尋找消閒靈感。

實例3：籌備婚禮等大型活動時，系統能夠代為翻閱所有出席回覆，將賓客的特殊飲食限制自動歸納成清晰的表格，並直接草擬一封給予餐飲服務商的摘要電郵，免除逐封郵件核對的煩惱。

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實例4：精打細算的理財一族，則可以指示系統每個月定期查閱電子收據，一旦發現訂閱服務加價或免費試用期即將結束，便會即時發出通知並預先寫好取消訂閱的信件供用家審閱。

實例5：對於創業家而言，它可以自動掃描收件箱內的客戶查詢，根據對方需求草擬推薦服務與收費方案的回覆電郵，將之儲存在草稿箱等待最後把關。

（Google）

AI代理仍可保障私隱與操作安全性

不少用家擔心如果將大量個人資料交由虛擬助理處理，安全與私隱將會是最關心的課題。Gemini Spark的設計原則是完全基於用家的明確指示下才會運作，大家可以擁有絕對的自主權，自行決定是否開啟這項全天候運作功能，以及詳細授權它可以連結哪些特定的應用程式。

為了防止系統誤發重要訊息或進行錯誤授權，Google特別加入了一套嚴格的安全確認機制。當系統準備執行牽涉金錢交易、發送對外電郵等風險較高的操作之前，必定會先向用家發出提示並徵求最終同意，確保所有關鍵決策依然掌握在人類手中。此外，針對追求極致高效的職場專業人士，系統具備深度學習個人習慣的能力。可以夠仔細閱讀並分析用家過往撰寫的數十封電郵，從中學習並歸納出專屬的寫作風格與語氣。

用家可以將這個風格儲存為一項名為Ghostwriter的自訂技能，往後每次要求系統草擬回覆時，都能確保行文風格與自己如出一轍，進一步提升對外溝通的一致性與專業度。

暫時現階段香港的Google AI Ultra訂閱者已經可以率先體驗Gemini Spark，而Google AI Pro的訂閱者則會在未來數星期內陸續獲得相關更新與體驗資格。

資料來源：Google

Gemini Spark於早前於Google I/O公佈的內容