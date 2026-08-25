AI教學｜最新有趣﹑爆笑AI指令　將寵物合照「醜化」變搞笑角色

AI生成圖片玩法愈來愈多，除了追求逼真、精緻，最近亦有人反其道而行，故意要求AI將相片「畫得醜」。近日Threads有網民分享一個相當有趣的AI圖片指令，只要上載自己喜歡的照片，再要求AI刻意以「畫功欠佳」的方式重新繪製，就可以將人物、寵物甚至物件變成帶有強烈手繪感的搞笑角色。從網民分享的作品所見，原本兩隻黑色狗狗經AI處理後，變成眼睛突出、毛髮凌亂的卡通角色，效果與原相差距甚大，反而成為這個玩法最好笑的地方。



AI生成圖不一定愈靚愈好 「畫得差」反而爆紅

一般使用AI生成圖片，大家往往會要求「超寫實」、「電影級」、「精緻細節」，甚至不斷修改Prompt，希望生成結果愈接近專業作品愈好。不過，今次Threads流傳的玩法就完全相反。

分享者上載兩隻黑色狗狗在海邊的照片，再利用AI重新繪畫。生成結果刻意保留狗狗原本的衣着、位置及主要特徵，但畫風就變成相當粗糙的手繪插畫，兩隻狗的眼睛被大幅誇張，黑色毛髮亦變成像一團凌亂線條，伸出的舌頭更加搶眼。有趣的是，這種「故意畫得不好」的效果反而有很高辨識度，第一眼仍然大概認得原相內容，但角色已經變成另一種搞笑版本。

人物、寵物、物件都可以玩

按照分享者公開的指令，玩法並不限於狗狗。用戶可以上載人物、寵物、角色甚至其他物件，要求AI按照原相重新繪製。重點不是指定某一種固定畫風，而是要求AI「故意畫得差」。整個Prompt最好玩的地方：正常AI繪圖追求準確及漂亮，這個玩法卻要模型刻意壓低畫功，模仿普通人甚至小朋友隨手畫畫的效果。

從其他網民分享的圖片亦可以看到，不同寵物套用這種玩法後，都會產生不同程度的「崩壞」效果，有些仍然相當可愛，有些就因為五官及比例被誇張化而變得非常搞笑。

點解Prompt要寫得「反專業」？

這種玩法的關鍵，在於不要像一般AI圖片Prompt般加入「精緻」、「專業插畫」、「完美構圖」等要求，反而要清楚告訴AI，目標就是刻意降低完成度。

例如可以要求線條凌亂、比例不準、五官誇張，甚至模仿沒有受過繪畫訓練的人憑感覺畫出來。不過，為了令生成圖片仍然與原相有關，亦要保留人物或寵物最容易辨認的特徵，例如毛色、服裝、姿勢及場景。這樣生成結果才會處於「明明畫得好差，但一望就知係佢」的效果，亦是這類圖片最有趣之處。

一段Prompt即可試玩

想自己試玩其實相當簡單，首先上載一張想重新繪畫的相片，再將以下指令交給支援圖片生成及參考圖片功能的AI即可（如ChatGPT﹑Gemini）。

사진이나 그림을 올리면 일부러 못생기고 웃긴 낙서 캐릭터로 바꿔드립니다. 사람, 반려동물, 캐릭터, 사물 새로 그려드립니다. 잘 그릴수록 실패, 못 그릴수록 성공.



請根據我上載的照片重新繪畫圖片。保留相中人物／寵物／物件的主要特徵、衣着、姿勢和場景，但請故意畫得不專業，模仿一個沒有受過繪畫訓練的人憑印象畫出來。線條可以凌亂、不平均，身體比例可以稍微失準，眼睛和表情可以誇張一點，整體帶有笨拙、荒謬但可愛的手繪感。不要將圖片美化得太精緻，愈有「明明認得出原相，但畫功很差」的效果愈好。



如果第一次生成結果仍然「太靚」，亦可以再追加一句「請再畫差一點，降低專業插畫感，增加比例錯誤及笨拙線條」，看看AI到底可以將原相「玩壞」到甚麼程度。