做AI短劇月虧上千元？算力賬單榨乾創作者！「一鍵躺賺」神話破滅

大批AI創作者集體停更 | 「不是不更新，是實在更不起了。」多名在過去半年衝進生成式AI賽道的創作者，近期陸續發布停更聲明。過去一年，網絡上充斥著「利用AI一鍵生成短片月入數萬」的營銷話術。不少投機者購買了海外大模型或內地二次開發的軟件工具，試圖透過自動化剪輯與複製貼上獲利。現實卻很殘酷。狂歡過後，留下的只有堆積如山的帳單與零播放量。



大批AI創作者集體停更。（微博）

近日「#大批AI博主停更了#」一路衝上微博熱搜第一。（微博）

每月算力費高達千元，為何AI內容會「入不敷出」？

創作者要維持日更，需要持續訂閱繪圖模型、聲音克隆工具以及高階影片生成模型。以業界常用的Seedance 2.5模型為例，製作一條僅30秒的高清AI影片，算力費與Token消耗折算下來就高達40元人民幣（46.6港元）。若要製作一部精細調校的短劇，單條成本動輒上千元。

製作一條僅30秒的高清AI影片，算力費與Token消耗折算下來就高達46.6港元。（AI生成）

據雷科技披露，有團隊一口氣製作了11部AI短劇，扣除工具訂閱費與硬件與雲端運算開銷後，累計平台流量分成居然只有9.6元人民幣（11.2港元）。投產比嚴重倒掛。當商業化變現路徑斷裂，多數依靠「為愛發電」或個人積蓄墊資的創作者，只能選擇及時止損。

平台重拳打擊「預製菜」，版權與隱形水印監管如何封殺套利？

包括番茄、紅果在內的內地主流短劇平台，近期集中頒布AI內容專項治理新規。新規定嚴格限制AI短劇的單集時長，禁止直接拼接合集，並要求上線作品必須具備完整授權鏈條與備案標識。過去依靠未經授權改編熱門網文、搬運繪師作品「融臉」、甚至複製他人配音的套利模式被全面堵死。

新規規定：上線作品必須具備完整授權鏈條與備案標識。（AI生成）

平台新規與版權風暴分析文章指出，主流AI模型目前已普遍嵌入隱形水印與溯源技術。一旦涉及侵權，平台演算法能即時追蹤源頭，直接對違規帳號採取限流、下架乃至佣金清零處分。未經授權的套利空間被徹底壓縮。

主流AI模型目前已普遍嵌入隱形水印與溯源技術。（AI生成）

「機械味」遭觀眾厭棄，完播率急劇下降

當全網充滿同款表情僵硬的「AI臉」、缺乏情感起伏的神經網絡配音以及套路化的劇本，內容便徹底失去了稀缺性。網民將這些量產內容比喻為社交平台上的「預製菜」——能看，但毫無靈魂。當新鮮感褪去，完播率急劇下降，平台的流量推薦機制自然不再傾斜。

隨著單純販賣工具「資訊差」的模式失效，市場正經歷一場大洗牌。流量正重新回流至具備真實情感、手作質感或深度獨到觀點的真人創作者身上。

AI工具降低了技術門檻，但從未降低內容創作的審美與邏輯門檻。