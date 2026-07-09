【AI實用教學】旅行不要只叫AI安排行程，一句Prompt即避開遊客區。香港人愛去日本旅行，但每次都是新宿、淺草、難波﹑梅田打轉？其實只要懂得用一句Prompt，AI 可以幫你發掘連當地人都未必知道的隱世好去處，讓你的旅行告別大眾的打卡景點。



用AI第一要點：不能籠統提問

不少人去旅行前都會打開AI問一句：「幫我安排東京兩日一夜行程」，然後換來的永遠是淺草寺、築地市場、原宿竹下通……這些遊客必到的地方。問題不在於AI不夠聰明，而在於問題本身太過模糊。

就好像你去餐廳叫侍應「隨便推薦」，他只會介紹最多人點的菜一樣。AI的邏輯也是如此。當你給的資訊愈少，它愈傾向給你最「安全」、最普通的答案。要得到真正有用的行程，你需要的是一個夠針對性的Prompt。

讓AI變成私人旅遊顧問

與其自己逐樣逐樣問，不如直接叫AI扮演你的「私人旅遊策劃」。以下這個Prompt的思路，值得參考：

告訴AI你的出發地（香港）、旅遊日期、同行人數及喜好，然後要求它為你安排一個兩日行程，並特別指明：早午晚三個時段各有建議、優先推介當地人常去但遊客較少的地方、每個景點附上預計費用及來回交通方式（地鐵、步行等）、同時提供天氣欠佳時的室內備選方案，以及哪些景點或餐廳需要提前預約。



最後，還可以要求AI根據你的需求，生成幾個不同主題的版本，例如「平價遊」、「美食為主」、「隱世本地風」，以及「一生人必去一次的東京體驗」，並列出最不應該錯過的活動，方便你按實際情況取捨。

AI推介的東京隱世路線

用上述方向向AI發問後，它給出的建議往往出乎意料地實用。以兩日遊為例，它可能會建議你第一日避開觀光區，體驗東京當地的綠意與極致庶民美食。改去等等力溪谷漫步，當地人週末散步的私房秘境。接著再去深大寺「湧水」蕎麥麵和「吉祥寺 Harmonica 橫丁」（一條充滿昭和復古風情的小巷）尋找居酒屋，體驗最道地的日本夜生活。

第二日則可以前往水鄉古街、海灣森林與極品吞拿魚（柴又與濱離宮地區）。柴又有著木造的帝釋天參道，最特別的是可以體驗「矢切之渡」—這是東京唯一的傳統手搖木船渡口，乘船橫渡江戶川。再去吃百年老店「川千家」的醬烤鰻魚飯。晚上則前往隔壁的「月島」，在充滿昭和煙火氣的「文字燒街」，與當地人一起圍著鐵板享受美食。

旅行規劃 Prompt愈詳盡愈好

說到底，AI是一個工具，用得好不好，關鍵在於你如何跟它溝通。與其期望它「自動猜到」你的口味，不如花多兩分鐘寫清楚自己的需求—你喜歡人少的地方、你對歷史文化有興趣、你不想花太多錢在交通上……這些細節全部都可以放進Prompt裡。

今次分享的方法，核心思路就是把AI當成一位真正了解你的旅遊達人，而不只是一本旅遊指南。試過之後，你很可能會發現，東京原來還有好多地方值得去，根本不需要年年去同一條街。