手機熒幕有綠線？1招判斷是系統Bug還是硬件壞掉　附各廠維修權益

手機熒幕有綠線？手機用的好好的，突然畫面中央或邊緣出現一條貫穿螢幕的「綠線」，重新開機也消不掉。這到底是軟件出錯，還是螢幕真的徹底廢了？去維修店會不會被當成冤大頭狂坑一筆？如果你正面臨這個問題，先冷靜下來，千萬別急著掏出錢包！



手機熒幕出現綠線。（Android Authority）

畫面出現綠線是手機軟件問題還是硬件壞了？

要搞清楚是不是被坑，得先明白這條「綠線」到底從何而來。

現在主流智能手機，不論是iPhone或是Android旗艦機，大多採用OLED螢幕。OLED螢幕由數百萬個獨立的紅、綠、藍微小子像素組成。當螢幕要顯示畫面時，晶片會透過極度精密的導線傳送電壓到每一排子像素上。

這條線的本質，就是某一垂直直列的綠色子像素電壓異常，導致它們全數鎖死在最大亮度。

OLED螢幕由數百萬個獨立的紅、綠、藍微小子像素組成。（AI生成）

造成綠線的3大主因

【1】物理衝擊與壓力：手機曾摔過、被重物壓過，或是放後口袋不小心坐到，即使外觀玻璃沒碎，內部的液晶面板或排線早已受損。

【2】螢幕排線虛焊與老化（COF膠合失效）：螢幕底部連接主機板的精密封裝線路（COF），因為長期發熱而出現微小脫焊或接觸不良。

【3】系統更新帶來的「極限熱壓力」：很多用家抱怨「一更新完系統就出綠線」。這並非系統寫入毒素，而是大版本更新時CPU長時間高負載發熱，溫升讓原本就處於臨界點的老化排線徹底斷裂。

造成綠線的3大主因。（AI生成）

綠線99%是硬件層面的物理損壞，靠重置手機或刷機是無法拯救的。



1分鐘自測：你被維修店坑了嗎？

送修前，可以透過以下簡單步驟自測，確定是否必須換螢幕：

截圖測試法：按鍵截圖，並把圖片傳給朋友或在其他裝置查看。如果截圖裡沒有綠線，說明渲染正常，純粹顯示面板壞了；如果截圖有綠線（極罕見），才可能是顯示晶片或軟件Bug。

進入工程測試模式：Android用家可在撥號介面輸入*#0*#，點選Red、Green、Blue測試色彩，若綠線始終固定在同一位置，100%為面板損壞。

送修前，可以透過以上簡單步驟自測，確定是否必須換螢幕。（AI生成）

免費換螢幕？各大品牌隱藏政策一次看

很多用家以為過保固就要自己吞下幾千元的維修費，但其實部分廠商針對特定型號的「綠線災情」提供了免費更換方案！

三星（Samsung）：在某些地區針對Galaxy S20、S21、S22系列等特定型號，若非人為重摔或進水，曾推出過過保免費更換一次OLED面板與電池的服務。詳情可參考Android Authority關於各品牌綠線修復政策的報導。

蘋果（Apple）：iPhone出現綠線若在1年原廠保固期內且無人為外傷，授權維修中心通常會直接免費換屏。若購買了AppleCare+，則僅需支付少量自負額。若需要瞭解iPhone螢幕損壞的詳細說明，可參閱Cellfixx iPhone綠線故障解析指南。

第三方維修方案：若手機已過保且無官方召回，坊間維修店若報價換全新原廠屏（動輒HK$1,500 - $2,500），也可以詢問是否有「壓排線（COF壓合）」服務。這種技術不換整個螢幕，僅重新壓合底部的控制線路，成本只要換屏的三分之一，但相當考驗店家技術。想瞭解更多第三方維修技術，可參考Repair My Crack三星綠線維修說明。

部分廠商針對特定型號的「綠線災情」提供了免費更換方案！（X）

避坑指南：修手機前務必注意這3點

【1】備份資料是第一要務：綠線可能只是前兆，有些螢幕會在幾天內演變成「全黑屏」或觸控失效，趁著現在還能看見畫面，傳統備份或雲端備份手機資料。

【2】防範「二次損傷」話術：去維修店時，先讓店家開單確認「僅螢幕故障，主機板與其他功能正常」，避免不良店家在拆機過程中弄壞主機板卻推卸責任。

【3】不要嘗試網路偏方：千萬不要相信「用微波爐加熱」、「用打火機壓電打擊」或「放冰箱冷凍」等網路謠言，這些騷操作只會讓你的手機直接報廢！