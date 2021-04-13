撰文： 策權翊匡 最後更新日期： 2021-04-13 18:45

iPhone 鏡頭的進步，令不少用家已經放下單反﹑無反，一部 iPhone 就可以解決日常拍攝需要，但其實就算不用最新的 iPhone 12 Pro，也有不少技巧可以令大家用 iPhone 玩到更多拍攝效果。香港 YouTuber Derek 就拍片分享 5 個用 iPhone 內置相機的攝影秘技，不用其他後製 App 和配件，也能做到廣角和 dolly zoom 等效果。

👇👇iPhone 5大內置相機攝影秘技 iPhone XS無配件﹑不用App都做到廣角效果👇👇

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資料來源：YouTube

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為了「呃Like」，有人會 P圖，也有人會長途跋涉﹑不分日夜只為一刻美景，而Twitter 就有日本網民「しふぉん」成功用特別的攝影方法獲得超過 70 萬 Like。看「しふぉん」鏡頭下的日本美景，就有如遍地開滿櫻花一樣，甚至連雲﹑東京鐵塔﹑淺草寺都上了一層充滿少女心的粉紅色，原來這是透過紅外線攝影才能影到的獨特相片。

👇👇一齊欣賞「しふぉん」利用紅外線攝影拍攝的「粉紅色日本」👇👇

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