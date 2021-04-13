撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-13 19:35

WhatsApp有嚴重漏洞！黑客竟然可以簡單一步永久停用他人戶口！早前美國外媒Forbes記者發現WhatsApp有一個非常嚴重的漏洞，黑客（攻擊者）只需要做一個簡單步驟就可以令第三者的WhatsApp戶口永久停用！

4月13日下午5時更新FB／WhatsApp官方回應 1招可以自保的方法。

美國媒體Forbes早前發現WhatsApp有一個嚴重的漏洞，攻擊者可以十分簡單將第三者的WhatsApp戶口永久停用凍結，受害者更沒有辦法可以阻止。而且這個洞漏十分簡單，毋須專業知識都可以做酊。究竟黑客如何攻擊？Forbes就此詳細解說。

👇👇Forbes詳細解說黑客如何利用WhatsApp漏洞令第三者戶口永久停用凍結👇👇

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4月13日下午5時，FaceBook／WhatsApp官方為此作出回應及建議：

👇👇即睇官方建議如何一步加強保安防止戶口被黑客攻擊👇👇

同場加映：小心假Netflix偷信用卡資料！日前發現Google Play上出現一個全新的犯案手法，App「FlixOnline」隱藏惡意軟件，以免費訂閱Netflix 2個月作招來引人下載。更會控制用戶的WhatsApp向手機聯絡人散佈訊息，將惡意軟件擴散！

👇👇 即睇如何識破惡意軟件3大方法👇👇

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睇詳細全文 👉免費睇Netflix？小心WhatsApp播毒偷信用卡資料！3招識破惡意App

同場加映：WhatsApp 將不支援 iOS 10 和 Android OS 4.0.3 系統以下的裝置，以下將列出 WhatsApp 不支援手機名單。

👇👇WhatsApp更新後停止支援多款手機👇👇

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即睇全文 👉WhatsApp更新停止支援多款手機 即Check受影響iOS／Android型號