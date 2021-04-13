撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-04-13 16:27

三星旗下手機 Galaxy S21 系列等產品雖擁有良好攝影表現，但考慮市場對手均普遍找出傳統相機大廠為其加持光學技術後，似乎廠方亦將有所應對。近日有消息指三星將與日系百年相機大廠 Olympus 合作，其中一款重點產品，就將為明年旗艦 Galaxy S22 Ultra。

由於三星曾於月前公佈正研發 2.0 億像素感光元件，其元件或達至專業數碼相機的 1 吋大小，故有外媒猜測作為將傳統單反相機演變至現時兼具影像表現跟便攜性、數碼可換鏡頭相機產品先驅的 Olympus，在提供智能手機定位超大型感光元件光學結構方案的技術及設計思路部份，將能與三星相輔相成。早前三星亦傳出正設計代號「Olympus」的新款 Exynos 晶片組，現在亦被視為兩家廠商可能合作的先兆之一。

外媒 LetsGoDigital 就一如以往，再次帶來配備 2.0 億像素主鏡 Galaxy S22 Ultra 的概念設計圖片。考慮到如實裝 1 吋感光元件至手機機身，其鏡頭佔位必然頗多，故相片中用上現時頗熱門的「大眼」攝像模組，同時亦為其加上首現於 S21 Ultra 上的 S Pen 支援。

三星與 Olympus 達成合作協議消息，分別由爆料人 Yogeshi 在其推特帳號上散發，再經資深三星爆料人 Ice Universe 在微博上確認；而外媒 Digital Camera World 就在日前報導，指預計在今年 7／8 月發表的旗艦摺屏手機 Galaxy Z Fold3，將有機會為採用 Olympus 光學技術首款三星手機產品。

相關圖輯：Galaxy S21 Ultra攝影評測 1億像素有多強大？8K片令人驚嘆？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

👇👇👇延伸閱讀：按圖放大看各代 Samsung Galaxy S 系列拍攝功能賣點👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

Snapdragon 860、中置開孔屏，舊外觀 Galaxy A82 實機現身

Galaxy Note 20 Ultra 價錢 Price 及評測：Samsung 年度最強旗艦

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】