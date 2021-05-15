撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-15 09:00

iPhone 低電模式自動化｜iPhone 功能繁多，電量多年來卻沒有多少長進，如果要延長手機的「作戰時間」，就要多多利用 iOS 系統中不同的省電設定，尤其是在早幾代系統已經加入的「低電量模式」，更加可以延長多達 30% 的續航力；而除了手動開啟，各位其實也可以透過幾步設定令 iPhone 根據電量自動進入低電量模式。

8步設定、iPhone 偵測電量自動進入省電模式

在 iOS 的預設當中，iPhone 並沒有像 Android 手機一般加入自動轉換至低電模式的功能，但其實這般的智能功能早就隨 Shortcut 捷徑功能加入到 iOS 系統當中，只要按以下的步驟設定，iPhone 的電量下降到預先設定的水平，就會自動開啟低電量模式。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 自動進入「低電量模式」設定 8 大步驟👇👇👇

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同場加映：8招iPhone省電保養技巧

除了利用捷徑之外，一些 iPhone 的日常操作小撇步，或是一些細微設定，都可以減少 iPhone 的耗電量，如果想進一步延長 iPhone 的續航力的話，可以參考一下以下的 8 招小貼士👇👇👇

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro

消委會早前測試4G及5G手機各30款，價錢由最平$788至最貴$16,988不等。結果發現，有售價接近過萬元的手機耐用評分只有2.5星，亦有最平款5G手機評分接近滿分。

是次評分項目包括照片及影片功能、電池表現、耐用表現及綜合手機表現等，且測試用的手機樣本主要由歐洲購買，因此某部分型號在本港沒有正式發售。

👇👇👇想知30款5G手機評分和消委會推介哪款手機？按下圖放大觀看👇👇👇

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另外測試的30款4G手機，售價由$788至$5,398不等，按下圖放大觀看。

👇👇👇【點圖放大看】消委會實測30款4G手機詳細報告及評分👇👇👇

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