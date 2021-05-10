撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-10 18:13

Sony BRAVIA XR登場，升級新機7大理由！繼早前韓國Samsung及LG之後，來自日本Sony亦都正式推今年2021全新BRAVIA XR電視系列，當中Cognitive Processor XR處理器更是新系列的「靈魂」所在。記者細數新機有什麼值得大家升級的理由，好讓準備換新機的準買家參考。

Sony早前一口氣公布包括MASTER Series Z9J 8K LED、A90J OLED、A80J OLED、X95J和X90J 4K LED電視系列，當中大部份都配備了最新Cognitive Processor XR處理器，比以往的處理器強多少？下文為大家詳細解說。

一系列Sony BRAVIA XR登場，無論影像及音效質素都比上代大幅提升。（林勇攝）

👇👇Sony BRAVIA XR升級新機8大理由以及新機規格與價格👇👇

+ 11 + 11 + 11

同場加映：Samsung及LG早前都公布了一系列2021年全新4K／8K電視，即睇各款新機的賣點。

👇👇Samsung Neo QLED TV 6個值得升級換機理由，以及全系列及不同尺寸售價一覽👇👇

+ 26 + 26 + 26

👇👇LG OLED evo等4款電視系列有什麼吸引賣點？以及4款電視規格及售價👇👇

+ 12 + 12 + 12

同場加映：Samsung同時公布了多款Soundbar，同樣由二千多元至萬多元，豐儉由人！

👇👇5款Samsung Q系列Soundbar詳細規格/售價/特點👇👇

+ 5 + 5 + 5

想睇更多各款Soundbar賣點？全文 👉Samsung 2021 5款Q系列Soundbar規格／賣點 附熱門Soundbar推介

同場加映：如果想知如何選購電視最好？即分享多個選購貼士，以及消委會的使用、清潔建議。

👇👇即睇消委會的使用、清潔建議，以及總合選購4K TV電視的6大重點心得！👇👇