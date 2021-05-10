撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-05-10 17:13

近年Apple官方YouTube推出《Everyday Experiments》一系列實驗影片，以iPhone 12試驗出各種拍攝方法，沒想到兩位實驗家光用iPhone 12 Pro就拍攝出宇宙畫面！官方不只將幕後花絮公開，並且示範專業拍攝技巧，玩盡鏡頭令畫面效果充滿美感！

Apple官方YouTube的Everyday Experiments系列影片，由Donghoon及James Thornton製作，以iPhone 12系列拍攝出不同的Shot！之前兩位以「黑暗宇宙」為題材，使用了iPhone 12 Pro 的 Dolby Vision、4K畫質及低光錄影的優勢，拍攝出1分51 秒的影片，奇妙地創造出宇宙一樣的畫面！

Donghoon及James Thornton只用iPhone 12 Pro就製作完成！（Apple@YouTube截圖）

真的沒想到他們竟然利用各種物理化學現象，例如磁力、液體流動、光線等，並搭配氣體、液體造出視覺上的震撼。想知他們如何創造出一個新宇宙？就要看看他們的幕後花絮4大重點！

👇iPhone 12 Pro拍出黑暗宇宙4大重點【點圖放大】👇👇

+ 16 + 16 + 16

過去不少電影，例如台灣電影《回家》及《怪胎》都是用iPhone 12 Pro Max的鏡頭來拍攝，而且出來的效果相當高質！如果大家想學習一些運鏡以及拍攝技巧，其實Apple官方以鮮花作為主題，示範了Stop Motion、Slow motion、Time-lapse專業的拍攝技巧！

👇👇👇iPhone 12拍攝技巧示範【點圖放大】👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

同場加映：iPhone 12 Pro相機評測｜旅行攝影師大讚鏡頭效能：更期待Pro Max

外國知名旅行攝影師Austin Mann就率先到加拿大的冰川國家公園，使用Pro版的三鏡頭相機和LiDAR傳感器，實測日間、夜間和下雪的環境下，iPhone 12 Pro的相機性能！

👇👇Austin Mann用iPhone 12 Pro拍攝的作品👇👇

+ 8 + 8 + 8

睇全文：iPhone 12 Pro相機評測｜旅行攝影師大讚鏡頭效能：更期待Pro Max

同場加映：iPhone共享相簿隱藏功能 免費儲100萬張相片 附4個免費雲端推介

如果你沒有購買iCloud服務、或者iCloud容量已經爆滿，不妨試試以下增加相片儲存的方法！

👇🏻👇🏻一招免費多100萬幅照片儲存空間【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 4 + 4 + 4

當然，世界上沒有免費午餐，不然就沒有人會購買iCloud服務了。想使用「共享相簿」儲存相片也有一定的限制，包括每日上傳照片數量有上限。想知「共享相簿」有哪些儲存限制？

即睇全文：iPhone共享相簿隱藏功能 免費儲100萬張相片 附4個免費雲端推介

同場加映：Google Photos儲存相片服務將收費 推介4個免費雲端最多可達50GB

Google Photos（Google 相簿）可謂是近年來最多人使用的 Google 服務之一，最大原因在於其免費相片備份功能，根據 Google 最新數字，目前每週上載到 Google Photos 平台的的新相片和影片數量多達 280 億。

👇👇不用 Google Photos 用甚麼？4個免費雲端平台推介👇👇

不用 Google Photos 用甚麼Drive儲存相片好？請觀看完整全文：Google Photos儲存相片服務將收費 推介4個免費雲端最多可達50GB