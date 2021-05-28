撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-28 17:44

8款免費、免安裝長駐電腦的防毒掃描網頁實測，Windows 10、macOS都適用！電腦病毒雖然可怕，但很多防毒軟件長駐在系統內，佔用大量資源，時常都會令系統大幅拖慢。其實線上有不少不用安裝，或輕安裝（不會長駐電腦系統內）的防毒掃描網頁，今次記者就介紹8個熱門好用的病毒掃描網頁，由一般病毒、malware、網絡漏洞等都可以一一偵測出來。

以前Windows用家總會安裝防毒軟件在機內，可是用得愈久佔用電腦的資源愈多，大幅拖慢電腦，令不少人寧可不安裝防毒都要有暢順的工作體驗。其實有不少網站都提供線上病毒掃描服務，大都不單止免費，很多是都毋須用家安裝，或不會長駐系統內的「輕安裝」。《香港01》數碼生活記者實測當中8個各有特色、不同功能的防毒掃描網頁，值得大家bookmark起來。

有很多線上病毒掃描網頁，大都是老牌知名的防毒品牌推出。（電腦截圖）

👇👇即睇8款線上病毒掃描網頁實測👇👇

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線上病毒掃描網頁連結 👉【1】、【2】、【3】、【4】、【5】、【6】、【7】、【8】

同場加映：Google 旗下極受歡迎的雲端相簿服務由 6 月起取消「高畫質」相片的無限儲存服務，如今「大限將至」，勢必引發一輪用戶搬家潮。記者就為大家搜羅了其中主流的 8 個與大家進行評比。

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同場加映：很多人都不知道Google 早有名為「Takeout」的工具，可以協助用家簡單將Google Photos內的相片自動備份，定期提供下載連結給用家備份至電腦。👇👇👇

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