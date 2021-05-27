撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-27 16:33

小米筆電｜小米出名「百足咁多爪」，除了主業手機之外，其他電子產品都一應俱全，而其旗下標榜平價抵玩的筆電系列 RedmiBook 最近又有新版本，分別有 RedmiBook Pro 14、15 的 Ryzen 處理器版本，性價比直迫萬元級別的 MacBook Pro！

RedmiBook Pro 系列 Ryzen 處理器新版 6 大賣點

RedmiBook Pro 主賣性價比，設計方面的亮點不多，基本上就與一部 Windows 版本的 Macbook 沒有太大分別，只不過其內涵卻相當吸引，如果放在其他廠牌出品，最少都要＄7000～＄8000，高配版本甚至可以與萬元級筆電一較高下。

👇👇👇按圖放大看 RedmiBook Pro 系列 Ryzen 版本 6 大賣點詳細👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

RedmiBook Pro 性價比超吸引？

除了處理器改用 AMD Ryzen，今次推出市場的 RedmiBook Pro 系列還必然配置 16GB DDR4 RAM 以及 512GB 的 SSD 儲存，與其他廠牌越大容量、越貴價的政策可謂背道而馳。

而在售價方面，RedmiBook Pro 系列 Ryzen 版本比 Intel 版本便宜近 1000 人民幣，以 4300 人民幣、即約＄5200 港幣的水平開售，即使是最高價版本都不足＄6500 港幣即有交易。👇👇👇

RedmiBook Pro 系列 Ryzen 版本各配置售價

RedmiBook Pro 14 (5500U)人民幣¥4,300（約港幣$5,200)

RedmiBook Pro 14 (5700U)人民幣¥4,700(約港幣$5,600)

RedmiBook Pro 15 (5600H)人民幣¥4,800(約港幣$5,800)

RedmiBook Pro 15 (5800H)人民幣¥5,300(約港幣$6,400)

RedmiBook Pro Ryzen 版本的性價比相當吸引，對於香港用家而言唯一需要擔心的應該只有一個問題 － 買不到 － 小米方面目前尚未將任何一款的筆電產品在香港推出過，今次的 RedmiBook Pro 系列相信都不例外，如果香港用家想入手的話或者就要留意一下水貨渠道。

同場加映：買 Notebook 前必要注意的 7 件事 腦埸買機點先可以再平啲？👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

同場加映：腦埸精選 9 部輕簿 Notebook 最輕只有778g

HP Elite 系列筆電功能設計俱備，然而價錢都稍貴，如果需求不多、只要一部文書手提電腦，腦場都有不少價錢實惠的選擇，以下 9 部筆者在腦埸精選的機型應該適合用來參考👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

按此繼續閱讀：腦埸精選9部輕薄文書Notebook 最輕僅778g！附7招買適合自己筆電

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

+ 26 + 26 + 26

按此繼續閱讀：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro