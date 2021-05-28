撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-28 19:15

近年越來越多App加入手機OCR文字辨識功能，對打工仔來說可以節省不少掃描文件的時間，簡直是一個偉大發明！現時不少手機文件掃描App都備有這個功能，不過就不是每款都好用又免費。打工仔想利用手機輕鬆完成工作，就要看看哪一款App好用！

用手機App掃描紙本文件轉成電腦檔案，甚至可以直接複製紙本文件上的文字到電腦上，或者將文件翻譯，這些功能都已經非常普遍。不過很多好用的文件掃描App都要收費，或者採用每月訂閱制度。不想付費的話，有哪些免費又好用的文件掃描App？下面《香港01》科技玩物記者實試用4個App，即看各款App的使用評價！

👇👇4個文件掃描App推介，一掃文件即變文字👇👇

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同場加映：Google Photos桌面／手機照片認字教學 直接翻譯+Copy一步完成

Google Photos相片桌面及手機版｜超準相片OCR認字，直接Copy、翻譯教學！不少app都可以利用手機拍攝相片將文件上文字以OCR辨識，然後複製在電腦或手機文件上，但論方便程度、準繩度，還是Google Photos相片的功能更為強大。無論利用手機或電腦版，於Google Photos相片辨識文字後直接Copy外，更可直接翻譯，非常方便。

👇👇即睇如何手機／電腦的Google Photos辨識文字、Copy及翻譯👇👇

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瀏覽全文：Google Photos桌面／手機照片認字教學 直接翻譯+Copy一步完成

同場加映：iPhone內建APP「備忘錄」 一鍵掃描文件轉PDF 還可加入電子簽名

相信不少打工仔都遇過放工時間被上司急Call，叫你馬上電郵傳送文件給他看。如果剛好在街上未能馬上回到公司沒有電腦用，真的很麻煩。其實只要懂得用iPhone內建的備忘錄功能，不但能掃描文件、建立電子簽名、還能將手上的實體文件，轉換成PDF檔案傳送給其他人，數分鐘便能滿足上司要求，非常方便！

👇🏻👇🏻【點圖放大睇】打工仔必學用iPhone備忘錄處理文件👇🏻👇🏻

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